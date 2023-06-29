Curia 榮膺 2023 年度 Frost & Sullivan 客戶價值領導力獎

Curia 憑藉其創新方法和成長策略在合同研究、開發與生產 (CRDMO) 行業為客戶提供一流的體驗，因此獲得表彰

/EIN News/ -- 紐約州奧爾巴尼, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia 是一間領先的合同研究、開發與生產企業，其於今日宣布榮獲 Frost & Sullivan 授予 CRDMO 行業最佳實踐客戶價值領導力獎 (Best Practices Customer Value Leadership Award)。



「獲此獎項我們倍感榮幸，這是對我們全體員工付出的努力和奉獻精神的認可，他們致力於向客戶提供高質量和具可靠性的服務，」Curia 行政總裁 Philip Macnabb 表示。「我們仍然堅定不移地追求改善病人生活的崇高目標，這一使命始於我們為客戶創造價值的承諾。」

Frost & Sullivan 在其報告中指出，AMRI 公司於 2021 年更名為 Curia 後把品牌定位的核心聚焦在科學上，強調助力客戶實現「從求知慾變達治癒」的承諾。隨着時間的推移，Curia 不斷發展，為製藥和生物製劑公司提供從藥物發現、開發到原料藥和藥品生產的全方位服務。該獎項旨在表彰 Curia 利用最新技術尋求創新解決方案，從而有效地將產品從發現階段推進到開發階段，進而達到商業規模，為客戶加快藥物上市速度。這種服務於潛在市場需求和為客戶提供端到端解決方案的持續專注投入使 Curia 成為行業領導者。

「Curia 透過打造一流的客戶所有權業務模式和服務體驗建立了自己的品牌聲譽。該公司對客戶就總體滿意度展開衡量調查以期確保公司始終秉承最高標準，」Frost & Sullivan 醫療保健和生命科學總監 Unmesh Lal 表示。

Frost & Sullivan 每年都會開展嚴格的評估，透過對業務和客戶影響的衡量來發掘那些在迎接嶄新挑戰和機遇的同時不斷創新從而滿足客戶需求的公司。Curia 以其在整體價格、服務表現和品質方面為客戶提供卓越的體驗而獲得表彰。

關於 Curia

Curia 前身為 AMRI，是一間領先的合同研究、開發與生產企業，為製藥和生物製劑行業客戶提供從研發到商業生產的產品和服務。Curia 在美國、歐洲和亞洲的 29 處設施擁有近 4,000 名員工，幫助客戶實現從求知慾變達治癒的目標。請造訪 CuriaGlobal.com 了解詳盡內容。

關於 Frost & Sullivan

Frost & Sullivan 是一間成長渠道公司 (Growth Pipeline Company™)，我們幫助客戶以成長鑄就未來。公司的成長渠道服務 (Growth Pipeline as a Service™) 為企業的行政總裁及其成長團隊提供了一個能持續獲得成長機會且嚴格的平台，可確保長期的成功。為取得積極成效，公司團隊運用 60 多年的經驗，以其行之有效的最佳實踐指導遍及六大洲類型和規模各不相同的組織。如欲推動您的未來成長，請造訪 http://www.frost.com ，獲取 Frost & Sullivan 諮詢服務。