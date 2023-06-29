Curia 荣膺 2023 年度 Frost & Sullivan 客户价值领导力奖

Curia 凭借其创新方法和成长战略在合同研究、开发和生产 (CRDMO) 行业为客户提供一流的体验，因此获得表彰

/EIN News/ -- 纽约州奥尔巴尼, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia 是一家领先的合同研究、开发和生产企业，其于今日宣布荣获 Frost & Sullivan 授予 CRDMO 行业最佳实践客户价值领导力奖 (Best Practices Customer Value Leadership Award)。



“获此奖项我们倍感荣幸，这是对我们全体员工付出的努力和奉献精神的认可，他们致力于向客户提供高质量和具可靠性的服务，”Curia 首席执行官 Philip Macnabb 表示。“我们仍然坚定不移地追求改善患者生活的崇高目标，这一使命始于我们为客户创造价值的承诺。”

Frost & Sullivan 在其报告中指出，AMRI 公司于 2021 年更名为 Curia 后把品牌定位的核心聚焦在科学上，强调助力客户实现“从求知欲变达治愈”的承诺。随着时间的推移，Curia 不断发展，为制药和生物制剂公司提供从药物发现、开发到原料药和药品生产的全方位服务。该奖项旨在表彰 Curia 如何利用最新技术寻求创新解决方案，从而有效地将产品从发现阶段推进到开发阶段，进而达到商业规模，为客户加快药物上市速度。这种服务于潜在市场需求和为客户提供端到端解决方案的持续专注投入使 Curia 成为行业领导者。

“Curia 通过打造一流的客户所有权业务模式和服务体验建立了自己的品牌声誉。该公司对客户就总体满意度展开衡量调查以期确保公司始终秉承最高标准，”Frost & Sullivan 医疗保健和生命科学总监 Unmesh Lal 表示。

Frost & Sullivan 每年都会开展严格的评估，通过对业务和客户影响的衡量，来发掘那些在迎接崭新挑战和机遇的同时不断创新从而满足客户需求的公司。Curia 以其在整体价格、服务表现和质量方面为客户提供卓越的体验而获得表彰。

关于 Curia

Curia，前身为 AMRI，是一家领先的合同研究、开发和生产企业，为制药和生物制剂行业客户提供从研发到商业制造的产品和服务。Curia 在美国、欧洲和亚洲的 29 个机构拥有近 4,000 名员工，帮助客户实现从求知欲变达治愈的目标。请访问 CuriaGlobal.com 了解详尽内容。

关于 Frost & Sullivan

Frost & Sullivan 是一家成长渠道公司 (Growth Pipeline Company™)，我们帮助客户以成长铸就未来。公司的成长渠道服务 (Growth Pipeline as a Service™) 为企业的首席执行官及其成长团队提供了一个能持续获得成长机会且严格的平台，可确保长期的成功。为取得积极成效，公司团队运用 60 多年的经验，以其行之有效的最佳实践指导遍及六大洲类型和规模各不相同的组织。如欲推动您的未来成长，请访问 http://www.frost.com ，获取 Frost & Sullivan 咨询服务。