SILLA INDUSTRIES PARTENAIRE DE PARKINGO POUR LES BORNES DE RECHARGE

PADOUE, PD, ITALIE, July 4, 2023/ EINPresswire.com / -- Le premier réseau italien de services dédiés à la mobilité dans les aéroports, les ports et les gares ferroviaires choisit Prism Solar pour offrir aux clients un confort supplémentaire avec un service de recharge sur le lieu de stationnement, pour qu'ils puissent partir sereins avec l’assurance de retrouver une voiture chargée à leur retourStationner, louer et, désormais, recharger sa voiture : c'est la nouveauté que ParkinGO entend offrir aux plus de 3 millions de clients qui choisissent ses services chaque année, grâce à son partenariat avec Silla Industries.Cet accord conclu entre les deux partenaires est un accord vertueux qui mise à atteindre un public de plus en plus large d’adeptes de la mobilité électrique : d'une part, la start-up d’e-mobilité padouane, née en 2021 grâce au génie entrepreneurial d'Alberto Stecca et de l'expertise technologique de Cristiano Griletti, classée par le Financial Times parmi les 80 entreprises européennes à la croissance la plus rapide ; d'autre part, la référence sur le marché italien et européen des parkings de longue durée hors aéroport depuis 1995, avec un réseau de plus de 90 sites dans les principales plateformes aéroportuaires, portuaires et ferroviaires.Les données du marché annoncent une saison estivale plutôt animée, en particulier dans les aéroports italiens où l'on s'attend à une croissance de 13 % du nombre de voyageurs italiens vers des destinations étrangères (estimations d' Enit basées sur les données de Data Appeal et Unwto) et à un flux de plus de 1,5 million de touristes arrivant principalement des États-Unis, de France et d'Espagne (étude « Baromètre annuel des vacances » d'Europe Assistance). Comment les accueillir au mieux ? ParkinGO a choisi de le faire en collaboration avec Silla Industries, en enrichissant ses services de stationnement pour répondre au marché croissant des conducteurs de voitures électriques et d'une consommation plus écologique.Le projet, qui a débuté fin 2021, prévoit dès aujourd’hui la présence de Prism Solar, - le produit phare de Silla Industries qui recharge en synergie avec le photovoltaïque et régule la charge pour éviter la déconnexion du réseau -, dans plus de 25 stations de recharge électrique dans les principaux aéroports italiens, de Milan Malpensa, Linate et Orio al Serio au nord à Fiumicino au sud, en passant par tous les aéroports secondaires, tels que Bergame, Bologne, Pise, Olbia, etc. L'objectif futur est d'en ajouter 20 autres d'ici la fin de l'année et de compléter toutes les autres structures du réseau de ParkingGO en y installant des bornes de recharge, avec une grande possibilité de personnalisation et de reproductibilité du projet.« L'entente avec Silla Industries a été immédiate : l’entreprise s’est révélée d’emblée le bon partenaire pour développer ce projet, tant de par notre communauté de valeurs en matière de durabilité que de par l'expertise professionnelle et l'excellence technologique des solutions », déclare Tommy Tognella, CTO de ParkinGO. « La possibilité de se connecter à la plateforme technologique de Silla via des API (Application Programming Interfaces) propriétaires a représenté une énorme valeur ajoutée dans l'amélioration de notre gestion interne et de l'expérience de nos clients ».Grâce à sa capacité de conception et de partage de composants logiciels sur mesure, Silla Industries a en effet offert à ParkinGO la possibilité de personnaliser et de mettre à jour le système de gestion interne de manière unique, afin d'améliorer la gestion administrative et l'expérience client, par le biais de rapports et d'informations précises sur l'état de charge et les kW livrés.« Le projet développé avec ParkinGO est important à plusieurs égards », ajoute Alberto Stecca, PDG de Silla Industries. « D'un point de vue technique, les exigences spécifiques du réseau nous ont donné l'occasion de démontrer les caractéristiques uniques de notre produit et le haut niveau de compétences en matière de développement technologique qui nous distingue. « Le projet développé avec ParkinGO est important à plusieurs égards », ajoute Alberto Stecca, PDG de Silla Industries. « D'un point de vue technique, les exigences spécifiques du réseau nous ont donné l'occasion de démontrer les caractéristiques uniques de notre produit et le haut niveau de compétences en matière de développement technologique qui nous distingue. Mais surtout, je crois fermement à la valeur de cette action pour rendre la mobilité électrique plus largement acceptée dans notre pays, grâce à la diffusion des points de recharge. Leur rareté représente un frein pour de nombreux automobilistes qui aimeraient embrasser ce choix ».Silla IndustriesStart-up italienne fondée par Alberto Stecca et Cristiano Griletti à Padoue, Silla Industries, avec une équipe de 41 professionnels, opère dans le secteur de l'e-mobilité. Elle développe et produit des solutions technologiques innovantes pour le monde de la mobilité électrique et une meilleure gestion de l'énergie, à la fois pour le marché des consommateurs avec des produits commercialisés sous sa marque, tels que Prism, et en développant des produits personnalisés pour de grands groupes italiens et internationaux, tels que Repower.