LeddarTech 发布了 LeddarVision Front-Entry (LVF-E) 综合低级融合和感知软件的生产样品，采用 TI TDA4VM-Q1 处理器，适用于 L2/L2+ ADAS 应用

/EIN News/ -- LeddarTech 的 LVF-E“B”样品，配备嵌入式电控单元 (ECU)，引入了前所未有的行业首创解决方案，将低级融合的高性能和可靠性带入入门级 ADAS 市场

魁北克, June 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是一家为 ADAS 及 AD 提供获得专利的颠覆性低级传感器融合和感知软件技术的汽车软件公司。该公司欣然宣布其 LeddarVision ™ 入门级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和 5 星级 NCAP 2025/GSR 2022 低级融合和感知软件堆栈的“B”样品现已上市，该软件堆栈针对 Texas Instruments 的 TDA4VM-Q1 (8 TOPS) 处理器进行了优化。

LeddarVision Front-Entry (LVF-E) 产品于 2022 年底正式发布，专为寻求开发入门级 ADAS 安全和高速公路辅助 L2/L2+ 应用的客户而设计。LVF-E 由 Texas Instruments (TI) TDA4VM-Q1 处理器驱动，“B”样品的推出大大提升了 LVF-E，令人兴奋不已。通过利用这些“B”样品，LVF-E 为低级融合提供了可观的成本和性能优势，为加速 L2/L2+ 系统的采用铺平了道路。此外，这一突破有效地降低了对传感器和处理器的要求，使其更容易获得也更高效，便于广泛实施。LeddarVision Front-Entry 解决方案还标志着 TI 旗下高度集成且性价比高的 TDA4x 处理器系列在低级融合解决方案中的首次应用。

优势

高性能： 将传感器的有效范围扩大一倍，以更低的传感器和系统成本，实现针对 5 星级 NCAP 2025 和 GSR 2022 标准的高性能 ADAS。

低成本： 降低了对硬件的要求：业界首次实现在单个 1V2R 配置中采用 1.2 兆像素 120 度前置摄像头和两个短程前角雷达。 高效应用于 TDA4VM-Q1 平台，在不牺牲系统性能的情况下，将 L2/L2+ 入门级 ADAS 的系统成本降到最低。





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LeddarTech 首席执行官 Charles Boulanger 表示，“原始设备制造商和一级供应商努力降低 ADAS 的价格。LeddarTech 通过减少传感器数量和成本、简化系统和降低处理器成本，同时在汽车级 ECU 中提供高性能的低级融合(LLF)和感知，实现了这一目标。低级融合与 TI 的 TDA4VM-Q1 处理器的兼容性展示便是一个强有力的市场证明。LVF-E 软件堆栈‘B’样品的发布让使用 LLF 的感知解决方案变得经济实惠，标志着 LeddarTech 技术应用于热门 TDA4x 系列处理器上的重要里程碑”。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家全球性软件公司，于 2007 年成立，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有其他研发中心，开发并提供综合性感知软件解决方案，支持部署 ADAS 和自动驾驶 (AD) 应用。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法生成精准的环境三维模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、具成本效益的技术可供原始设备制造商和 1-2 级供应商使用，以有效实现汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责多项遥感创新，已获得或申请了 150 多项专利，以增强 ADAS 和 AD 功能。更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更有效、更可持续和更经济实惠至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

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