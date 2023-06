Nouveau Rapport Scientifique de l'UE 2023 - Utilisation en Toute Confiance de la Pierre d’alun de Potassium

pierre d'alun Kalunite sélection grade A+ pierre d'alun sélection grade A+ sans aluminium hydroxysulfate pierre d'alun de potassium - rapport positif

Une nouvelle étude menée en mars 2023 par la SCCS de l'UE vient de confirmer l'innocuité de plusieurs ingrédients cosmétiques y compris la pierre d'alun

BERNE, SWITZERLAND, June 29, 2023/ EINPresswire.com / -- Un nouveau rapport d'expertise rassurantLa Société Scientifique pour la Sécurité des Consommateurs (SCCS), dans son tout récent rapport final daté du 21 mars 2023, a procédé à l'évaluation de 30 ingrédients autorisés en cosmétique. Parmi ces 30 ingrédients, on dénombre 25 ingrédients de synthèse et seulement 5 sont naturels. Il a été constaté que les ingrédients synthétiques contiennent des proportions assez élevées d'aluminium alors que les ingrédients naturels présentent les concentrations les plus faibles, ou des niveaux insignifiants.Sécurité garantie avec la pierre d’alun de potassiumLa pierre d'alun de potassium à l’état pur fait partie des 3 produits naturels qui contiennent une proportion très faible d'aluminium, ne dépassant pas 5,1 %. Non seulement cette proportion est très faible mais on apprend aussi que la pierre d'alun pure de potassium ne peut pas traverser la peau en raison de sa molécule plus grosse. Il faut également tenir compte que la pierre d'alun doit être dissoute dans l'eau pour être appliquée sur la peau. Par conséquent, le taux à l'application est encore diminué par dix. Cet ingrédient naturel présente donc à l’application un taux insignifiant de 0,5 %. C’est probablement pour cela qu’on parle parfois de la pierre d’alun sans aluminium, ou presque.Privilégier les produits naturelsLes ingrédients naturels contiennent des quantités très faibles d'aluminium, tandis que les ingrédients synthétiques en renferment des proportions bien plus élevées. Opter pour des produits naturels est toujours un choix judicieux, garantissant une option plus sûre et plus saine pour les consommateurs.Confiance et protection avec la pierre d’alun de potassium pureLa pierre d'alun de potassium, pour autant qu’elle soit pure, se distingue aujourd’hui par sa capacité à offrir une utilisation la plus sécurisée. Elle peut être utilisée avec une tranquillité d’esprit absolue. L'alun pur et naturel constitue une solution sûre, durable, économique et authentique.L’importance de choisir la puretéA noter que la sécurité des ingrédients naturels dépend dans une large mesure de la pureté des matières premières. C’est pourquoi, il est important de privilégier la qualité. Il en va de même pour la pierre d’alun. Plus une pierre sera transparente, plus elle sera pure. Alors qu’une pierre opaque peut cacher la présence d’impuretés, notamment de l'aluminium hydroxyde en excès.À proposVerdan Mineral est un importateur-distributeur d'alun purifié pour l'industrie cosmétique depuis 1980. Fort de 42 ans d'expérience, Verdan Mineral est reconnu mondialement pour la pureté exceptionnelle de son alun, notamment au Japon. De nombreuses marques de cosmétiques naturelles intègrent déjà la qualité d'alun pur Grade A+ dans leurs produits. Cet alun pur est également connu sous la dénomination Kalunite ™ ou "alun du Panama".