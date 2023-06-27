SAP Fioneer 推出中小企業銀行訂製服務

/EIN News/ -- 德國華道夫, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAP Fioneer 是全球頂尖的金融服 務軟體解决方案和平臺供應商，幷于近日宣布推出 Fioneer 中小企業銀行版。 受惠於該解 決方案，傳統銀行和新型銀行可以透過數據優先和數據驅動的方式提供銀行服務，專為滿足 中小企業(SME)的財務需要——這個細分市場向來未能獲得足夠的服務。

中小企業是全球經濟的重要組成部分，占英國和歐盟企業的 99%，僱用的人員分別約 1,640 萬和 8,400 萬。* 儘管中小企業在 GDP 和勞動力中佔很大比例，但就傳統而言，這些公司 一直難以獲得滿足其獨特需要的金融服務，因為業界普遍認為相關風險和成本太高。

Fioneer 中小企業銀行版透過將銀行連接到開放銀行、中央公司註冊處、電子商貿和企業資 源規劃 (ERP) 資料等外部數據源來應對這些挑戰，形成切實可行的見解，在很大程度上有助 於中小企業保持領先地位。 這將為中小企業的現金流提供清晰透明度，為銀行提供見解，並 啟動明智融資選項等多樣化的產品服務，以及增加銀行企業數。

作爲獨一無二的端到端解决方案，Fioneer 中小企業銀行版涵蓋了前端到後端的功能，而且 可以無縫方式與任何核心銀行系統進行整合。 這樣使銀行能夠提供傳統銀行產品(例如貸款 和存款)以外的服務。 銀行將能夠直接爲中小企業提供嵌入式服務和更有效的財務建議，從 而擴大其產品範圍。 該解决方案還可以透過預先設定的應用程式介面(API)輕鬆整合幷連 接到生態系統。

對于今次推出的新方案，SAP Fioneer 銀行業務董事總經理 Charlie Platt 表示:「中小 企業代表經濟命脈，他們能夠獲得應有的金融服務至關重要。 透過我們的中小企業銀行版， 銀行將可為中小企業創造商業上可行、獨一無二和更佳的理財體驗，幫助他們在充滿挑戰的 經濟環境中保持領先地位。」

SAP Fioneer 行政總裁 Dirk Kruse 補充道:「Fioneer 中小企業銀行版問世，顯著加强 了銀行與中小企業的互動。 透過利用成熟的技術，我們正在幫助銀行在充滿活力的經濟環境 中為中小企業提供更佳服務。 我們從 B2C 市場中獲得啟發，幫助銀行提升爲中小企業提供 的服務。」

*2022 年英國及地區商業人口估算(英國政府)，Statista 2022

關於 SAP Fioneer

SAP Fioneer 於 2021 年成立，是全球科技先驅 SAP 與創業投資者 Dediq 携手共創的合 資企業，旨在成爲全球頂尖的金融服務軟體解决方案和平臺供應商。 SAP Fioneer 是一家 環球企業，擁有廣泛的合作夥伴生態系統、800 多家金融服務客戶和超過 1,000 名員工， 業務遍及歐洲、北美洲和拉丁美洲、中東和亞太地區的 17 個國家。

透過將初創企業的速度和敏捷性與一流軟體公司的成熟業務能力相結合，SAP Fioneer 協 助銀行、保險公司和行業挑戰者順利運作、轉型和發展，同時透過數位業務創新、雲端技 術，以及涵蓋端到端理財和保險流程的解决方案來滿足他們對速度、可擴展性和成本效益的 需求。

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