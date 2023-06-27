SAP Fioneer 推出中小企业银行定制服务

/EIN News/ -- 德国华尔多夫, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAP Fioneer是全球领先的金融服务软件解决方案和平台供应商，近日宣布推出Fioneer中小企业银行版。 得益于该解决方案，传统银行和新型银行可以通过数字优先和数据驱动的方式提供银行服务，以满足中小企业（SME）的金融需求——这个细分市场向来未能获得足够的服务。



中小企业是全球经济的重要组成部分，占英国和欧盟企业的99%，雇员分别约为1640万人和8400万人。*尽管中小企业在GDP和劳动力中占很大比例，但就传统而言，这些公司一直难以获得满足其独特需求的金融服务，因为业界普遍认为相关风险和成本太高。

Fioneer 中小企业银行版通过将银行连接到开放银行、中央公司注册、电子商贸和企业资源规划 (ERP) 数据等外部数据源来应对这些挑战，形成可操作的见解，在很大程度上有助于中小企业保持领先地位。 这将为中小企业提供清晰的现金流透明度，为银行提供参考，并提供智能融资选项等多样化的产品服务，还可增加银行可以服务的企业数量。

作为独特的端到端解决方案，Fioneer中小企业银行版涵盖了前端到后端的功能，而且可以顺畅整合至所有核心银行系统。 这使银行能够提供超越传统银行产品（例如贷款和存款）的服务。 银行将能够直接为中小企业提供嵌入式服务和更有效的财务建议，从而扩大产品范围。 该解决方案还可通过预先设定的API轻松整合并连接到生态系统。

对于此次推出的新方案，SAP Fioneer银行业务董事总经理Charlie Platt表示：“中小企业代表经济命脉，他们能够获得应有的金融服务至关重要。 通过我们的中小企业银行版，银行将可为中小企业创造商业上可行且更优质的独特银行体验，帮助他们在充满挑战的经济环境中保持领先地位。”

SAP Fioneer首席执行官Dirk Kruse补充道：“Fioneer中小企业银行版面世，显著加强了银行与中小企业的相互作用。 利用我们成熟的技术，我们正在帮助银行在充满活力的经济环境中更好地为中小企业提供服务。 我们从B2C市场中汲取灵感，帮助银行提升为中小企业提供的服务。”

* 2022年英国及地区商业人口估算（英国政府） ， Statista 2022

关于SAP Fioneer

SAP Fioneer于2021年成立，是全球技术领导者SAP与创业投资者Dediq携手共创的合资企业，旨在成为全球领先的金融服务软件解决方案和平台供应商。 SAP Fioneer是一家全球性企业，拥有广泛的合作伙伴生态系统、800多家金融服务客户和1000多名员工，业务遍及欧洲、北美和拉丁美洲、中东和亚太地区的17个国家和地区。

通过将初创企业的速度和敏捷性与一流软件公司的成熟业务能力相结合，SAP Fioneer协助银行、保险公司和行业挑战者顺利运行、转型和发展，同时通过数字业务创新、云端技术以及涵盖端到端银行和保险流程的解决方案来满足他们对速度、可扩展性和成本效益的需求。

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