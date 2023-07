La start-up Aladinia se lance sur le marché français, avec plus de 400 expériences

bateau-quiberon Saut en parachute Dordogne Spa Hammam Paris

BARCELONA, BARCELONA, SPAIN, July 3, 2023/EINPresswire.com/ -- Trouver des idées de cadeaux uniques et significatifs pour nos proches est souvent un défi de taille. Chaque année, une montagne de possibilités existe, mais il y a toujours quelque chose de spécial qui témoigne l'affection et attention envers les êtres chers. Récemment, la start-up espagnole Aladinia s’est lancée sur le marché français afin de répondre à ce défi de taille.

Que ce soit pour un anniversaire, un mariage, une pendaison de crémaillère ou une fête des mères, offrir un cadeau qui fera briller les yeux de nos proches et qui restera gravé dans leur mémoire est toujours spécial. Mais face à une multitude de choix, il est facile de se sentir dépassé et de manquer d'inspiration.

Chacun de nos proches est unique, avec ses goûts, ses passions et ses intérêts spécifiques. Trouver un cadeau qui correspond à leur personnalité et qui leur fera plaisir demande donc une réflexion approfondie et parfois même un peu de recherche.

Grâce à son lancement sur le marché français, Aladinia apporte une nouvelle perspective et sélectionne des idées cadeaux originales pour aider à trouver l'inspiration nécessaire. Cadeaux créatifs, d'aventure, de bien-être ou culturel, il y en a pour tous les goûts.



Des émotions inoubliables dans les airs

Un saut en parachute tandem est un cadeau qui sort de l'ordinaire et qui laissera des souvenirs impérissables. Avec Chute Libre Dordogne, c’est l'idée parfaite pour surprendre et enthousiasmer vos proches.

Cette expérience offre une combinaison unique d'adrénaline, de beauté panoramique et d'émotions fortes. En offrant un saut en parachute, permettez à vos proches de vivre une expérience extraordinaire et de repousser leurs limites.

https://www.aladinia.fr/saut-en-parachute-dordogne



Une sensation de bien-être

Cette formule spa avec massage est une excellente idée de cadeau car elle offre une escapade revitalisante à ceux qui ont besoin de relâcher la pression et le stress accumulés au quotidien. Offrir ce moment de détente à vos proches leur permettra de s'évader et de se ressourcer, en leur offrant une pause bien méritée dans leur routine chargée.

https://www.aladinia.fr/hammam-traditionnel-paris

Pilote pour un jour

Plongez dans le monde captivant de l'aéronautique à Lille. Proposée par AviaSim, cette expérience offre une opportunité incroyable de vivre une journée différente et mémorable. Pour les passionnés d'aéronautique, c'est une occasion unique de s'immerger dans l'univers fascinant des pilotes de ligne et de découvrir les rouages du métier.

https://www.aladinia.fr/simulation-vol-ligne-lille



Séjour insolite dans… une cabane !

Offrez une expérience unique d’une nuit à l'Hôtel-Restaurant Auberge La Tomette, situé dans le village de Vitrac, au cœur du Cantal.

Nichée au milieu du parc, cette cabane offre un véritable cocon en pleine nature, pour se ressourcer et se détendre. Entouré par la beauté de la nature environnante et bercé par le chant des oiseaux, ce sera une expérience insolite et mémorable.

https://www.aladinia.fr/cabane-dans-les-arbres-cantal



Leçon sucrée : la pâtisserie en s’amusant

Ce cours collectif de pâtisserie est une expérience enrichissante qui éveillera les papilles et la passion culinaire de chacun. C'est un cadeau original qui promet des moments délicieux et des souvenirs sucrés à partager.

Des cannelés croustillants aux choux délicieusement fourrés, en passant par des cookies moelleux, cette expérience offre bien plus qu'une simple initiation aux techniques de base. Elle offre une opportunité de libérer la créativité, d'explorer de nouvelles saveurs et de s’immerger dans l'univers sucré de l'art culinaire.

https://www.aladinia.fr/cours-de-patisserie-bordeaux

Prendre l’apéro en mer : navigation sur la Baie de Quiberon

Cette sortie apéro est l'occasion idéale pour explorer les merveilles du Morbihan tout en partageant un moment convivial sur un voilier. Une expérience enrichissante qui permettra de découvrir les joies de la voile tout en s’imprégnant de la sérénité de la mer ! Offrez ce cadeau original à vos proches et permettez-leur de vivre une aventure maritime unique.

https://www.aladinia.fr/bateau-quiberon



À propos d'Aladinia

Aladinia est une multinationale du commerce électronique de cadeaux d’expériences. Fondée en 2009 à Barcelone, l’entreprise a commencé ses activités en France en 2022. Au cours de ces dernières années, plus d'un million de personnes ont déjà essayé l'une de leurs expériences. Actuellement, Aladinia propose plus de 4 000 expériences, collabore avec plus de 1 500 partenaires et possède plus de 60 000 avis clients sur le site. En 2022, ils ont commercialisé des expériences d'une valeur de plus de 6 millions d'euros.

Site web : https://www.aladinia.fr