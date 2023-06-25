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全國出庭律所 ROSEN 鼓勵 Zai Lab Limited 投資者查詢 ZLAB 證券集體訴訟調查狀況

/EIN News/ -- 紐約, June 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Zai Lab Limited (NASDAQ: ZLAB) 的股東進行潛在證券索賠調查，原因是有指控稱 Zai Lab 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。

影響：倘若您曾購買 Zai Lab 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟以期追回投資者蒙受的損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16923，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com諮詢 Phillip Kim 律師，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2023 年 6 月 6 日，Zai Lab 公布了與 NovoCure 合作開發的一種腫瘤治療方法的三期臨床試驗結果。報告稱，該公司的「腫瘤電場」(TTFields) 療法，透過皮膚貼片向身體部位傳遞電場，與標準療法結合使用後，實現了轉移性非小細胞性肺癌 (NSCLC) 患者中位整體生存時間三個月的主要終點改善。然而，該研究的可靠性存在問題，因為很多參加試驗的患者在初步階段未使用抑制劑，該方法被認為是治療 NSCLC 的首選方式，因此有可能使試驗結果因將 TTFields 與次要療法相比而產生極大偏差。

受此影響，Zai Lab 的股價於 2023 年 6 月 7 日的成交量異常高，每股下跌 4.88 美元，跌幅 14.55%，收盤價為每股 28.66 美元。

為何選擇 ROSEN LAW我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
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