TCL تطلق أجهزة تلفاز C645 QLED الجديدة لأداء لوني استثنائي وترفيه لا متناهي
EINPresswire.com/ -- كشفت TCL للالكترونيات (1070.HK)، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز والعلامة الأولى عالمياً في انتاج أجهزة التلفاز ذات الشاشات حجم 98 بوصة، مؤخراً عن طرازها الجديد C645 بتقنية QLED دقة 4K، الذي يشكل قيمة عالية للمستهلكين الذين يرغبون بالاستمتاع بتجربة ترفيهية منزلية تفاعلية وذات جودة استثنائية عند مشاهدة أفلام أو منافسات رياضية أو ألعاب بتقنية النطاق الديناميكي العالي، وذلك كجزء من أسلوب الحياة الذكي والمتصل. ويتوفر طراز C645 حالياً بشاشات ذات أحجام مختلفة في متاجر التجزئة الرائدة القريبة منكم.
أداء لوني استثنائي مع ترفيه بصري قوي
بفضل تقنية العرض بالنقاط الكمية المتطورة، يوفر طراز C645 من TCL هذا لوناً سينمائياً حقيقياً مصنوعاً من أكثر من مليار لون وظل (جميع الألوان التي يمكن أن تلتقطها كاميرات السينما). كما يوفر هذا الطراز مستوى رائعا من السطوع، بما يتيح للمستخدمين مشاهدة صور واضحة ذات ألوان مشرقة حتى في منتصف الصيف حين يكون ضوء الشمس ساطعا داخل الغرفة.
وإضافة إلى ما سبق، يأتي تلفزيون C645 مجهزاً بتقنية HDR10+ لتوفير تجربة نطاق ديناميكي عالي فائق، مما يتيح تبايناً واضحاً، وألوان دقيقة مشرقة، إلى جانب الظل والتفاصيل المميزة.
ومع دمج تلك الخصائص مع باقة من الميزات البصرية الأخرى، يمكن لتلفزيون QLED هذا أن يحقق أفضل مستويات الأداء.
وبفضل تقنية الصوت دولبي فيجن، يعزز طراز C645 عرض محتويات دولبي الحصرية من خلال عرض عدد أكبر من الألوان، وزيادة حدة التباين، والارتقاء بمستويات السطوع، ليشعر المستخدم كما لو أنه في مسرح وليس في منزل.
ولاستكمال جودة الصورة، وابراز الامكانيات التي تتمتع بها مُكبرات الصوت ذات الجودة العالية، يمكن للمستخدمين التمتع بتجربة صوت غامرة مع نظام «دولبي اتموس» أو تمريره من خلال مُكبر الصوت TCL، للتمتع بصوت يتردد في كافة جنبات المكان المحيط بك بواقعية مبهرة.
ويعود الفضل في هذه التحسينات إلى المحرك «3.0 AiPQ » مع 5 خوارزميات مبتكرة لتعظيم جودة الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتضمن التباين الحاد، والوضوح الشفاف، والألوان الزاهية، والتحركات الانسيابية كالحرير، ودعم متعدد لتقنية النطاق الديناميكي العالي، بما يتيح تمكين محتويات التلفاز C645، مع وضوح مستقر وعالي الجودة للشاشة بدقة 4K. وفي الوقت نفسه، تمنحك تقنية مُسرع الألعاب تجربة ألعاب أكثر سلاسة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.
ترفيه لا ينتهي، حتى لعشاق الألعاب
تتميز خوارزمية تقدير الحركة وتعويض الحركة، والتي يُشار اليها اختصاراً باسم «MEMC»، في جهاز التلفاز الذكي C645 من TCL، بكونها خوارزمية متطورة لتحسين مستويات الحركة، حيث ترتقي بأدائها، بينما يشاهد المستخدمون الفقرات الرياضية أو الأفلام ذات الإيقاعات السريعة، للمساعدة في التقليل من ظهور التشويش على الشاشة أثناء عرض مشاهد الحركة، والتقليل كذلك من ضبابية الحركة إلى أدنى حدٍ ممكن.
ثمّة وسائل عديدة يمكنك من خلالها الحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة عند مشاهدة تلفاز يعمل بتقنية النطاق الديناميكي العالي، ودقة4K ، ومنها تقنيات «اتش دي آر 10»،«اتش دي آر اتش إل جي»، «اتش دي آر 10+»، و«اتش دي آر دولبي فيجن». ويتميز هذا التلفاز الذكي من TCL بكونه يدعم كافة هذه التقنيات! ولأنه مزود بتقنية النطاق الديناميكي العالي المتعدد، يوفر التلفاز الذكي C645 من TCL للمشاهدين صورة ذات أفضل جودة وتتميز بنطاق ديناميكي عالي ودقة4K ، ويدعم دوماً الصيغة الأفضل، أياً كان المحتوى الذي يشاهده المستخدمون بتقنية «دولبي فيجن» عبر خدمات البث التدفقي.
ويتميز التلفاز C645 أيضاَ بشاشة انسيابية ومتجاوبة توفر للمستخدمين تجربة ألعاب ذات جودة مُحسّنة. ولأن الجهاز مزود بمعيار «اتش دي إم آي 2.1» ذي السرعة الفائقة والنطاق الديناميكي العالي، ومزود أيضاً بوضع الانخفاض التلقائي لزمن الانتقال «إيه إل إل إم»، سيتمتع عشاق الألعاب بتجربة أقل فترة زمنية ممكنة لمدة الاستجابة وإعدادات الصورة الأفضل للألعاب، وبصفة تلقائية. ويمكن الوصول إلى مُسرع الألعاب الذي يعمل بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز على التلفاز C645 من خلال خوارزميات وتقنية TCL الفريدة.
يأتي هذا التلفاز الجديد من TCL والمزود بتقنية QLED ودقة4K ، مع تجربة «جوجل تي في»، وهو ما يعني أن مستخدمي التلفاز سيتمتعون بخيارات لا نهائية من المحتويات «الأفلام، البرامج، العروض التليفزيونية، وغيرها المزيد»، والتي تتوافر جميعها عبر خدمات البث التدفقي. وسيكتشف المستخدمون أيضاً أفلاماً وعروضاً جديدة مع اقتراحات تستند إلى ما سبق أن شاهدوه وما يثير اهتماماتهم. بل وبوسع المشاهدين أيضاً أن يضيفوا خيارات جديدة إلى قوائم المشاهدة الخاصة بهم، وذلك من هواتفهم مباشرةً، بحيث يتم تحديث توصياتهم بشكل دائم. وتتميز السلسلة الجديدة أيضاً بأنها مزوّدة بامكانية متطورة ومتكاملة للتحكم اللايدوي في الصوت، مُضافا إليه «مُساعد جوجل» الافتراضي المتداخل في تركيب التلفاز، وذلك لجعل حياة المستخدمين أذكى وأسهل.
وأخيراً، وللتكامل بسهولة مع أي ديكور، فإن التصميم الفاخر للتلفاز C645 من TCL يأتي مع وضعية مزودجة قابلة للتعديل وتتيح مكاناً لوضع مُكبر الصوت TCL أو يمكن تركيب هذه الشاشة الضخمة على أي سطح ذي مساحة أصغر داخل المنزل.
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نبذة عن "TCL":
"TCL" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.
Media Contact
BCW
Joyce Chow, Account Director
+852 65465056
joyce.chow@bcw-global.com
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Joyce Chow
أداء لوني استثنائي مع ترفيه بصري قوي
بفضل تقنية العرض بالنقاط الكمية المتطورة، يوفر طراز C645 من TCL هذا لوناً سينمائياً حقيقياً مصنوعاً من أكثر من مليار لون وظل (جميع الألوان التي يمكن أن تلتقطها كاميرات السينما). كما يوفر هذا الطراز مستوى رائعا من السطوع، بما يتيح للمستخدمين مشاهدة صور واضحة ذات ألوان مشرقة حتى في منتصف الصيف حين يكون ضوء الشمس ساطعا داخل الغرفة.
وإضافة إلى ما سبق، يأتي تلفزيون C645 مجهزاً بتقنية HDR10+ لتوفير تجربة نطاق ديناميكي عالي فائق، مما يتيح تبايناً واضحاً، وألوان دقيقة مشرقة، إلى جانب الظل والتفاصيل المميزة.
ومع دمج تلك الخصائص مع باقة من الميزات البصرية الأخرى، يمكن لتلفزيون QLED هذا أن يحقق أفضل مستويات الأداء.
وبفضل تقنية الصوت دولبي فيجن، يعزز طراز C645 عرض محتويات دولبي الحصرية من خلال عرض عدد أكبر من الألوان، وزيادة حدة التباين، والارتقاء بمستويات السطوع، ليشعر المستخدم كما لو أنه في مسرح وليس في منزل.
ولاستكمال جودة الصورة، وابراز الامكانيات التي تتمتع بها مُكبرات الصوت ذات الجودة العالية، يمكن للمستخدمين التمتع بتجربة صوت غامرة مع نظام «دولبي اتموس» أو تمريره من خلال مُكبر الصوت TCL، للتمتع بصوت يتردد في كافة جنبات المكان المحيط بك بواقعية مبهرة.
ويعود الفضل في هذه التحسينات إلى المحرك «3.0 AiPQ » مع 5 خوارزميات مبتكرة لتعظيم جودة الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتضمن التباين الحاد، والوضوح الشفاف، والألوان الزاهية، والتحركات الانسيابية كالحرير، ودعم متعدد لتقنية النطاق الديناميكي العالي، بما يتيح تمكين محتويات التلفاز C645، مع وضوح مستقر وعالي الجودة للشاشة بدقة 4K. وفي الوقت نفسه، تمنحك تقنية مُسرع الألعاب تجربة ألعاب أكثر سلاسة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.
ترفيه لا ينتهي، حتى لعشاق الألعاب
تتميز خوارزمية تقدير الحركة وتعويض الحركة، والتي يُشار اليها اختصاراً باسم «MEMC»، في جهاز التلفاز الذكي C645 من TCL، بكونها خوارزمية متطورة لتحسين مستويات الحركة، حيث ترتقي بأدائها، بينما يشاهد المستخدمون الفقرات الرياضية أو الأفلام ذات الإيقاعات السريعة، للمساعدة في التقليل من ظهور التشويش على الشاشة أثناء عرض مشاهد الحركة، والتقليل كذلك من ضبابية الحركة إلى أدنى حدٍ ممكن.
ثمّة وسائل عديدة يمكنك من خلالها الحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة عند مشاهدة تلفاز يعمل بتقنية النطاق الديناميكي العالي، ودقة4K ، ومنها تقنيات «اتش دي آر 10»،«اتش دي آر اتش إل جي»، «اتش دي آر 10+»، و«اتش دي آر دولبي فيجن». ويتميز هذا التلفاز الذكي من TCL بكونه يدعم كافة هذه التقنيات! ولأنه مزود بتقنية النطاق الديناميكي العالي المتعدد، يوفر التلفاز الذكي C645 من TCL للمشاهدين صورة ذات أفضل جودة وتتميز بنطاق ديناميكي عالي ودقة4K ، ويدعم دوماً الصيغة الأفضل، أياً كان المحتوى الذي يشاهده المستخدمون بتقنية «دولبي فيجن» عبر خدمات البث التدفقي.
ويتميز التلفاز C645 أيضاَ بشاشة انسيابية ومتجاوبة توفر للمستخدمين تجربة ألعاب ذات جودة مُحسّنة. ولأن الجهاز مزود بمعيار «اتش دي إم آي 2.1» ذي السرعة الفائقة والنطاق الديناميكي العالي، ومزود أيضاً بوضع الانخفاض التلقائي لزمن الانتقال «إيه إل إل إم»، سيتمتع عشاق الألعاب بتجربة أقل فترة زمنية ممكنة لمدة الاستجابة وإعدادات الصورة الأفضل للألعاب، وبصفة تلقائية. ويمكن الوصول إلى مُسرع الألعاب الذي يعمل بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز على التلفاز C645 من خلال خوارزميات وتقنية TCL الفريدة.
يأتي هذا التلفاز الجديد من TCL والمزود بتقنية QLED ودقة4K ، مع تجربة «جوجل تي في»، وهو ما يعني أن مستخدمي التلفاز سيتمتعون بخيارات لا نهائية من المحتويات «الأفلام، البرامج، العروض التليفزيونية، وغيرها المزيد»، والتي تتوافر جميعها عبر خدمات البث التدفقي. وسيكتشف المستخدمون أيضاً أفلاماً وعروضاً جديدة مع اقتراحات تستند إلى ما سبق أن شاهدوه وما يثير اهتماماتهم. بل وبوسع المشاهدين أيضاً أن يضيفوا خيارات جديدة إلى قوائم المشاهدة الخاصة بهم، وذلك من هواتفهم مباشرةً، بحيث يتم تحديث توصياتهم بشكل دائم. وتتميز السلسلة الجديدة أيضاً بأنها مزوّدة بامكانية متطورة ومتكاملة للتحكم اللايدوي في الصوت، مُضافا إليه «مُساعد جوجل» الافتراضي المتداخل في تركيب التلفاز، وذلك لجعل حياة المستخدمين أذكى وأسهل.
وأخيراً، وللتكامل بسهولة مع أي ديكور، فإن التصميم الفاخر للتلفاز C645 من TCL يأتي مع وضعية مزودجة قابلة للتعديل وتتيح مكاناً لوضع مُكبر الصوت TCL أو يمكن تركيب هذه الشاشة الضخمة على أي سطح ذي مساحة أصغر داخل المنزل.
... انتهى ...
نبذة عن "TCL":
"TCL" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.
Media Contact
BCW
Joyce Chow, Account Director
+852 65465056
joyce.chow@bcw-global.com
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
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Joyce Chow
BCW
+852 65465056
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