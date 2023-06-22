董事手记 - 2023 年 6 月 (Chinese)

亲爱的居民、邻居和朋友：

截至目前，在2023年立法会议上，全国各地的政客已提出了 490 多项限制LGBQT+群体权利的法案。这些法案主要针对跨性别青年，主要涉及六大主要领域：医护通道（130）；学校和教育（228）；言论和表达自由（43）；获得准确的IDS（16）；削弱民权法（40）；公共设施（8）。还有第七大领域，包括不属于其他任何类别的法案，比如五项定义跨性别人群不存在的拟议修正案。在美国公民自由联盟（ACLU）追踪到278项针对LGBTQ群体的法案后，他们建立了一个数字仪表盘，帮助拥护者、组织者和盟友采取行动。

本地区与其他三个州（威斯康星州、伊利诺伊州、特拉华州）一样，在2023年会议上没有反LGBTQ法律。这并不奇怪，因为本地区自20世纪70年代以来一直是保护LGBTQ群体人权和公民权方面的领导者。1972年5月23日，哥伦比亚特区学校董事会就通过了一项覆盖全体学校员工的公平就业决议，首次扩大了针对LGBTQ群体公民权的保护。通过禁止在雇佣、就业、退休和/或工作分类做法上歧视，该决议首次给予教师职业安全。同年晚些时候，考虑到美国判例法隐私和哥伦比亚特区鸡奸法的立法历史，该市同意不再起诉任何私下的、双方同意的成年人鸡奸行为。

保护LGBTQ群体的努力一直持续到现在。最近，市议员Trayon White（第八区）提出了2022年Stormiyah Denson-Jackson经济损害公平法案。该法案命名源自一名本地区寄宿学校不幸自杀身亡的12岁学生。它旨在结束长期以来基于个人的实际或被认为的种族、肤色、宗教信仰、民族血统、性别、性向或性别身份来减少作为人身伤害和非正常死亡诉讼的一部分支付的金钱赔偿。该法律于2022年11月由市长Muriel Bowser签署，2023年1月移交国会，并于2023年2月23日正式生效。

今年彩虹大游行的主题是社会正义运动如何创造一场革命，为LGBTQ群体带来更多自由。只有我们共同呼喊出来，呼吁消除一切形式的其实和偏见，它们才会结束。

如果您或您认识的人在教育机构、就业、住房以及公共设施和政府服务方面受到歧视，请访问ohr.dc.gov了解如何投诉，参加我们的开放日活动或倾听实验室，或参加我们的人权联络或了解您的权利培训。我们将在网站的活动板块以及每月通讯的“最新消息和即将举办的活动”板块发布这些活动和培训的相关信息。

团结一致，