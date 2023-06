तमिलों ने मोदी से श्रीलंका में तमिलों की मातृभूमि से अवैध सिंहली बौद्ध प्रतीकों को हटाने में मदद करने के लिए कहा

सिंहली झूठ पर रोक लगाने और तमिलों की मातृभूमि से सभी बौद्ध विहारों को हटाने के लिए भारत को वह करना चाहिए जो वह कर सकता है।

रामायण के अनुसार, हिंदू तमिल राजा रावण लगभग पांच हजार साल पहले लगभग 3000 ईसा पूर्व सीलोन में रहते थे। इस द्वीप के मूल प्राचीन निवासी तमिल थे, सिंहली नहीं।” — Tamils for Biden

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, June 22, 2023/ EINPresswire.com / -- श्रीलंका में तमिलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देने वाले डायस्पोरा एडवोकेसी संगठन तमिल्स फॉर बिडेन ने इस सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक कड़ा बयान जारी कर तमिल हिंदू पवित्र स्थलों की सुरक्षा में उनकी मदद मांगी।संगठन के प्रवक्ता ने "जातीय सफाई" और "सांस्कृतिक नरसंहार" के रूप में संदर्भित किया है, देश के उत्तर-पूर्व में तमिल होमलैंड में हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को प्राधिकरण के तहत श्रीलंकाई सशस्त्र बलों द्वारा जब्त कर लिया गया है और यहां तक ​​कि ध्वस्त कर दिया गया है। देश के सिंहली बौद्ध बहुल पुरातत्व विभाग के। कुरुनथुर मलाई में अय्यर कोविल पुरातात्विक स्थल पर विशेष रूप से चल रहे विवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां पिछले कुछ वर्षों में चरमपंथी भिक्षुओं ने बौद्ध समकक्ष के साथ हिंदू मंदिर और मूर्तियों को विस्थापित कर दिया है। कुरुन्थुर मलाई में पूजा करने से प्रतिबंधित होने के अलावा, तमिलों को स्थल के आसपास 40 एकड़ के "उच्च-सुरक्षा क्षेत्र" में भूमि पर खेती करने से मना किया गया है, जिससे उनकी आजीविका को खतरा है। यह क्षेत्र में स्थापित ऐसे कई क्षेत्रों में से केवल एक है।तमिलों और सिंहलियों के बीच धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष श्रीलंका में दशकों से चले आ रहे जातीय युद्ध के केंद्र में थे जो 2009 में समाप्त हो गया था। सिंहली बौद्ध बहुल सरकार संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगातार जांच कर रही है। और उसके बाद के वर्षों में और अत्याचार।बिडेन प्रवक्ता के लिए तमिलों के अनुसार, क्षेत्र में बौद्ध दावे पूरी तरह से संदिग्ध धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक खातों पर आधारित हैं, जो स्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्यों का खंडन करते हैं कि तमिलों ने सिंहली के द्वीप पर आने से बहुत पहले इस क्षेत्र को बसाया था। इन दावों को तब "सेना, पुलिस और श्रीलंकाई कंगारू अदालत न्यायपालिका प्रणाली" द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। नतीजतन, "तमिलों की धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी सांस्कृतिक विरासत पर हमला हो रहा है," अंतरराष्ट्रीय सहायता के बिना जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद के साथ।जातीय युद्ध के अंत में, श्रीलंकाई सरकार ने कथित तौर पर एक हजार से अधिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया (कुछ रिपोर्टों में 3,000 तक का दावा किया गया), 13वें संशोधन द्वारा वादा की गई स्वायत्तता और सहिष्णुता का स्पष्ट उल्लंघन, जिसे 1987 में जोड़ा गया था राष्ट्र के संविधान में जब भारत ने संघर्ष में हस्तक्षेप किया।कार्यालय में अपने पूरे समय के दौरान, पी.एम. मोदी ने सार्वजनिक रूप से तमिलों के लिए अपने समर्थन को दोहराया है, 2021 के फरवरी में यादगार रूप से घोषणा की कि "हमारी सरकार ने श्रीलंका में तमिल भाइयों और बहनों के कल्याण और आकांक्षाओं का हमेशा ध्यान रखा है .... हम हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वे साथ रहें इक्विटी, समानता, न्याय, शांति और सम्मान।"इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए, बिडेन के लिए तमिलों ने अनुरोध किया कि श्री मोदी संकटग्रस्त मंदिर स्थलों का दौरा करें "और तमिल लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से नष्ट करने वाले बौद्ध प्रतीकों को हटाने के लिए वह करें जो वे कर सकते हैं .... प्रमुख शक्ति क्षेत्र और स्वयंभू 'बड़े' के रूप में श्रीलंका को भाई', भारत को सिंहली के झूठ को रोकने और तमिलों की मातृभूमि से सभी बौद्ध विहारों को हटाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करना चाहिए।