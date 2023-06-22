Gabriele Andreoli and Papa Francesco WCS And Pontifical Academy of Science World Changers Summit logo

UNITED ARAB EMIRATES , June 22, 2023/EINPresswire.com/ --

مدينة الفاتيكان، 21 يونيو 2023 — يفخر غابرييل باو-بي أندريولي، الابتكار البارز والشخصية المرموقة في مجالات التكنولوجيا والبيولوجيا، بالإعلان عن انعقاد قمة مغيري العالم في 5 يوليو 2023 في الأكاديمية البابوية المرموقة للعلوم داخل الفاتيكان.

هذا الحدث الذي يتم دعوة الحضور له سيجمع مجموعة مذهلة من العقول من جميع أنحاء العالم. ستتنوع مواضيع النقاش من تأثير رواد الأعمال الناجحين على التغيير العالمي، إلى دور التمويل غير المركزي (DeFi) في تمكين الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة. ستعالج القمة كيفية الازدهار في ظل تغيرات الاقتصاد العالمي وتؤكد على أهمية المساواة كمبدأ أساسي في مجال الذكاء الاصطناعي. ستتطرق المحادثة أيضًا إلى الجوانب الأخلاقية والمتاحة في التعديل البيولوجي التطوري، وهو موضوع يقع في تقاطع التكنولوجيا والبيولوجيا.

سيستكشف الحوار أيضًا حدودًا اقتصادية وروحية جديدة في المتافيرس. كختام مهيب، سيسمع الحضور نداءًا قويًا للعمل: كيف يمكن لكل فرد أن "يكون التغيير" ويتحمل المسؤولية الشخصية من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقًا.

ستعزز القمة التفاعلات البدنية بوجود مساحة متافيرس متطورة داخل نادي مونتيكربتو المرموق والحصري، بفضل تعاون Gamium.World. ستقدم هذه الخليطة الفريدة من التفاعل البدني والافتراضي معيارًا جديدًا لمثل هذه المؤتمرات.

يقول غابرييل أندريولي، مؤسس قمة مغيري العالم: "تمثل هذه القمة حقًا تحقيق حلم بالنسبة لي. لقد كانت رغبةً متوارثة لجمع عقولٍ طموحة من جميع الثقافات وتيسير تبادل الرؤى المعاصرة داخل أروقة الفاتيكان المقدسة بجانب إخوتي في المسيح."

أعرب أندريولي، الذي يعتنق الكاثوليكية بتفانٍ، عن إعجابه بالبابا فرنسيس ورسائل الحب والسلام والشفاء التي نقلها للكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أنحاء العالم. يرى أنه يصور القمة كمنصة للحوار التحويلي الذي يردد هذه الرسائل.

يشارك داستن بلانتهولت، عضو مجلس قمة مغيري العالم ورئيس الحفلات الرسمية للقمة، نفس مشاعر أندريولي. إنه يرى في غابرييل قائدًا حقيقيًا يخلق مزيدًا من القادة، ليس المتبعين. هذا القيادة يتماشى مع رسالة الوحدة التي ينقلها البابا فرنسيس. يقول بلانتهولت: "الوحدة تخلق الفرص. وهذا ما يجسد قمة مغيري العالم بالنسبة لي".

تعد قمة مغيري العالم واحدة من الأحداث الرائدة، حيث تسعى لسد الفجوة بين التكنولوجيا والعلم والإيمان، وتعزيز الحوار والتعاون من أجل عالم أفضل وأكثر تفهمًا