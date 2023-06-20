Curia 擴展細胞系開發產品組合，引入 CHOZN 平台

Curia 與 MilliporeSigma 簽署許可協議，支援蛋白質和抗體生產

/EIN News/ -- 美國紐約州雅賓利市, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界領先的合同研究開發製造組織 Curia 今天宣布與德國達姆施塔特 Merck KGaA 集團在北美的生命科學業務 MilliporeSigma 簽署許可協議，該協議使 Curia 及其客戶可以使用 CHOZN® GS-/- 細胞系進行治療性蛋白質和抗體的生產。按照該協議，CHOZN GS-/- 細胞系已整合到 Curia 的細胞系開發工作流程中，並立即提供給 Curia 的客戶。



CHOZN®平台是一種中國倉鼠卵巢 (CHO) 哺乳動物細胞表達系統，允許更快、更簡單地選擇和放大用於生物制劑和治療性重組蛋白質生產的高產克隆體。該平台包括高性能 CHO 細胞系、配對培養基和飼料、優化的表達載體和強大的生產方案。CHOZN 平台的谷氨酰胺合成酶 GS 缺失 (GS-/-) 細胞系適用於重組蛋白質藥物 GMP 生產的高產克隆體，專為幫助簡化克隆體的選擇、識別和工藝放大流程而設計。

Curia 研究開發部門總裁 Christopher Conway 表示：「我們不斷加強從治療品發現到臨床生產的生物製劑開發產品組合。CHOZN GS-/- 細胞系平台為我們的能力增加了一個被廣泛認可並具有商業可行性的細胞系。我們的綜合產品組合加快了治療性蛋白質和抗體的生產，並提供了最佳靈活性的無縫技術轉讓。」

Curia 的蛋白質和抗體開發專家具有加速進展的豐富經驗，可以在短短 12 個月內從細胞系開發到一期藥物質量，具體取決於候選克隆體的可生產性。

CHOZN 平台的引入增強了 Curia 的產品組合，成為其現有專有 CHO 細胞系的有力補充，為客戶提供了一個高度靈活和廣泛適用的解決方案。

關於 Curia

Curia 是一家業界領先的合同研究、開發和製造組織，為製藥和生物製藥客戶提供從研發到商業生產的產品和服務。Curia 在美國、歐洲和亞洲的 29 個地點擁有近 4,000 名員工，幫助客戶實現理念，開發治療性產品。欲了解更多資訊，請瀏覽 CuriaGlobal.com。

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