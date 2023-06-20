LitePoint 的 5G 測試解決方案支援 Qualcomm 5G RAN 解決方案的驗證

LitePoint 的 IQxstream-5G+ 測試解決方案可用於測試使用 Qualcomm QRU100 5G RAN 平台的開放式 Open-RAN 無線電單元產品

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美國加州聖何西, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業內領先的無線測試解決方案提供商 LitePoint 今天宣佈，其 IQxstream-5G+ 已通過 Qualcomm Technologies, Inc. 的全面驗證，可在 Qualcomm® Development Acceleration Resource Toolkit（Qualcomm® 開發加速資源工具包，簡稱 QDART）中驗證採用 Qualcomm® QRU100 RAN 平台的產品。Qualcomm QRU100 RAN 平台提供高性能，符合 Open RAN (O-RAN) 标准的高能效 5G 解決方案，旨在支持下一代網絡的需求並增強用戶體驗。

O-RAN 透過引入多供應商方法重新定義了移動網絡的構建，從而可降低成本，為更多創新和網絡靈活性騰出空間。為確保互操作性，這種方法需要額外的測試和系統集成。

LitePoint 的應用工程副總裁 John Lukez 表示：「O-RAN 標準引發了移動網絡架構的重大變革，有助於以更低的部署成本實現更廣泛的可互操作 5G 基礎設施產品生態系統。LitePoint 針對 5G O-RAN 無線電單元產品的測試解決方案確保了 5G 基礎設施的性能。我們很高興與 Qualcomm Technologies 合作，透過支援正在開發 O-RAN 無線電單元的全球客戶，幫助將下一代 5G 移動基礎設施產品推向市場。」

LitePoint 的 IQxstream-5G+ 測試系統為 5G 基礎設施產品提供全面的非信令解決方案，包括 5G 小基站、CPE 和 O-RAN 無線電單元，並可用於 Qualcomm 開發加速資源工具包測試自動化套件，以測試基於 Qualcomm QRU100 5G RAN 平台的 O-RAN 無線電單元。

技術詳情：

IQxstream-5G+

LitePoint 的 IQxstream-5G + 是順應未來發展的多 DUT，多天線製造測試解決方案，適用於 400 MHz – 7.3 GHz 頻率範圍內的 5G FR1 物理層測試。這款高性能、全面的非信令測試儀非常適合跨多種蜂窩技術進行 5G 用戶設備 (UE)，O-RAN 無線電單元和小基站測試。

關於 LitePoint

LitePoint 致力於為全球最具創新精神的無線設備製造商提供無線測試解決方案和服務，幫助他們確保其產品能夠滿足當今消費者日益嚴苛的要求。作為無線測試領域的先進創新企業，LitePoint 產品開箱即用，可對全球使用廣泛的無線晶片組進行測試。LitePoint 與頂尖的智能手機、平板電腦、PC、無線接入點和晶片組製造商攜手合作。LitePoint 總部位於加利福尼亞州矽谷，在全球設有多個辦事處，是自動化測試設備和工業自動化解決方案領先供應商 Teradyne (NASDAQ: TER) 的全資子公司。2022 年，Teradyne 的營收為 32 億美元，在全球現有 6,500 多名員工。更多資訊請瀏覽 teradyne.com 。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

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