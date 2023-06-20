LitePoint 的 5G 测试解决方案支持对 Qualcomm 5G RAN 解决方案的验证

LitePoint 的 IQxstream-5G+ 测试解决方案可用于测试使用 Qualcomm QRU100 5G RAN 平台的开放式 Open-RAN 无线电单元产品

/EIN News/ -- 美国加州圣何塞, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 先进的无线测试解决方案提供商 LitePoint 今天宣布，其 IQxstream-5G+ 已通过 Qualcomm Technologies, Inc. 的全面验证，可在 Qualcomm® Development Acceleration Resource Toolkit（Qualcomm® 开发加速资源工具包，简称 QDART）中验证采用 Qualcomm®QRU100 RAN 平台的产品。Qualcomm QRU100 RAN 平台提供高性能，符合 Open RAN (O-RAN) 标准的高能效 5G 解决方案，旨在支持下一代网络的需求，并增强用户体验。

O-RAN 通过引入多供应商方法重新定义了移动网络的构建的方式，从而降低成本，为更多创新和网络灵活性腾出空间。为确保互操作性，此方法需要额外的测试和系统集成。

LitePoint 的应用工程副总裁 John Lukez 表示：“O-RAN 标准引发了移动网络架构的重大变革，有助于以更低的部署成本实现更广泛的可互操作 5G 基础设施产品生态系统。LitePoint 针对 5G O-RAN 无线电单元产品的测试解决方案确保了 5G 基础设施的性能。我们很高兴能与 Qualcomm Technologies 合作，通过支持正在开发 O-RAN 无线电单元的全球客户，帮助将下一代 5G 移动基础设施产品推向市场。”

LitePoint 的 IQxstream-5G+ 测试系统为 5G 基础设施产品提供全面的非信令解决方案，包括 5G 小基站、CPE 和 O-RAN 无线电单元，并可用于 Qualcomm 开发加速资源工具包测试自动化套件，以测试基于 Qualcomm QRU100 5G RAN 平台的 O-RAN 无线电单元。

技术详情：

IQxstream-5G+

LitePoint 的 IQxstream-5G + 是顺应未来发展的多 DUT，多天线制造测试解决方案，适用于 400 MHz – 7.3 GHz 频率范围内的 5G FR1 物理层测试。这款高性能、全面的非信令测试仪非常适合跨多种蜂窝技术进行 5G 用户设备 (UE)，O-RAN 无线电单元和小基站测试。

关于 LitePoint

LitePoint 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保其产品能够满足当今消费者日益严苛的要求。作为无线测试领域的先进创新企业，LitePoint 产品开箱即用，可对全球使用广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与顶尖的智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组制造商携手合作。LitePoint 总部位于加利福尼亚州硅谷，在全球设有多个办事处，是自动化测试设备和工业自动化解决方案领先供应商 Teradyne (NASDAQ: TER) 的全资子公司。2022 年，Teradyne 的营收为 32 亿美元，在全球现有 6,500 多名员工。更多信息请访问 teradyne.com 。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 的商标或注册商标。

Qualcomm 品牌产品是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其附属公司的产品。Qualcomm Incorporated 许可使用 Qualcomm 专利技术。