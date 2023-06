Zesty e Moviri Siglano una Partnership per Offrire Soluzioni di Controllo dei Costi AWS sul Mercato Italiano

In un solo mese di collaborazione, i clienti di Moviri hanno ridotto i costi per Amazon EC2 On-Demand con le soluzioni automatizzate di Zesty

MILANO, ITALIA, June 20, 2023/ EINPresswire.com / -- Zesty , innovatore nel mercato dell’ottimizzazione automatizzata dei costi cloud, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con Moviri , il gruppo di consulenza tecnologica con sede a Milano specializzato nel performance engineering e capacity planning.Nell'ambito della partnership, Moviri porterà sul mercato italiano la suite di tecnologie di ottimizzazione cloud di Zesty. Con centinaia di clienti negli Stati Uniti e nel mercato Europeo Zesty permette ai suoi clienti di risparmiare fino al 60% sui costi AWS EC2 e fino al 70% sui costi di AWS EBS, con conseguenti risparmi annuali nell'ordine dei milioni di euro.Il mercato italiano del cloud computing è cresciuto costantemente dal 2018, una tendenza che gli analisti prevedono continuerà nei prossimi anni. Con l'aumento dell'adozione dei servizi cloud, il controllo dei costi è quindi diventato un punto di attenzione e criticità per molti leader IT in ogni settore. La tecnologia innovativa di Zesty utilizza il machine learning per analizzare e ottimizzare la spesa cloud in tempo reale, ottenendo notevoli risparmi di costi..Con questa partnership, le avanzate capacità di gestione del cloud di Zesty diventano parte integrante dell'offerta di ottimizzazione dei costi cloud di Moviri. L'abbinamento della consolidata competenza di Moviri in questo ambito, consente di creare ulteriori nuove soluzioni personalizzate per migliorare l'infrastruttura IT, gestire i costi e ottimizzare i processi aziendali."Con il suo percorso di eccellenza comprovata da più di due decenni, Moviri è il partner perfetto per aiutare Zesty a espande la sua presenza globale", ha detto Maxim Melamedov, CEO di Zesty. "La crescita dell'uso del cloud in Europa l'ha resa un mercato centrale per Zesty, e non vediamo l'ora di offrire soluzioni di ottimizzazione dei costi agli utenti del cloud in Italia.""Da quando abbiamo adottato Zesty, il nostro team DevOps ha raggiunto ha migliorato nettamente la propria efficienza operativa con un'ottimizzazione continua dei costi del cloud, permettendoci di concentrarci sulle prestazioni delle applicazioni", ha dichiarato Alessandro Vacca, COO di ContentWise , uno dei primi clienti di Moviri a implementare le soluzioni di Zesty."Negli ultimi anni, i costi del cloud sono diventati una preoccupazione importante per i nostri clienti", ha detto Davide Brunelli, Director, Performance Engineering Moviri. "Stiamo aiutando i nostri clienti a migliorare il controllo dei costi e, in questo contesto, ha perfettamente senso collaborare con una tecnologia innovativa come Zesty per completare la nostra offerta sul cloud."Gli esperti di Zesty e Moviri saranno presenti a AWS Summit Milano. Vi invitiamo a fissare un appuntamento per incontrarli all'evento.Informazioni su ZestyZesty aiuta le organizzazioni ad adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali rendendo la loro infrastruttura cloud più dinamica. Con soluzioni per compute, storage e Kubernetes, Zesty dimensiona automaticamente le risorse per soddisfare le esigenze delle applicazioni in tempo reale. Questo aiuta i team DevOps a ridurre i costi del cloud, riducendone la complessità di gestione per sfruttare pienamente la vera flessibilità del cloud.Fondata nel 2019, Zesty è nata con la visione di rendere il cloud più accessibile ed economico. Con uffici a San Mateo, Tel Aviv e Kiev, Zesty supporta migliaia di organizzazioni per ottenere il massimo valore dalla loro infrastruttura cloud.Informazioni su MoviriMoviri accelera la trasformazione digitale delle imprese, aiutando i propri clienti a raggiungere livelli inediti di performance aziendale, agilità e innovazione, concentrando la sua offerta sulle sfide tecnologiche strategiche per le grandi aziende, in quattro aree di business: Performance Engineering, Cybersecurity, Analytics e Internet of Things.I consulenti Moviri della practice di Performance Engineering ottimizzano i sistemi informativi per renderli adattabili, scalabili, affidabili e efficienti. Con venti anni di esperienza nello sviluppo e implementazione di tecnologie per l’ottimizzazione delle performance e dei costi IT, i professionisti Moviri sono tra i maggiori esperti mondiali nel settore.Grazie al lavoro effettuato per grandi clienti internazionali, Moviri ha creato e investito in società software altamente innovative quali Arduino, Akamas, Cleafy e ContentWise. Fondata in Italia nel 2000, oggi Moviri è un gruppo internazionale con clienti in 30 paesi e uffici a Milano, Boston, Los Angeles e Singapore.