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業內領先的全國性律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Fox Corporation 投資者查詢針對 FOX, FOXA 的集體訴訟調查情況

/EIN News/ -- 紐約, June 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Fox Corporation (NASDAQ: FOX, FOXA) 股東進行潛在的證券索賠調查，原因是有指控稱 FOX 可能向投資大眾發布了具有重大誤導性的商業資訊。有望進行的集體訴訟涉及購買 FOX 看漲期權和／或出售看跌期權的人士。

影響：倘若您曾購買 FOX 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，尋求追回投資者的損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13327，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。

案件詳情：2020 年美國總統大選之後，Dominion Voting Systems 起訴 FOX 誹謗。Dominion 在訴訟中指控稱，FOX 透過重複或播送一系列「有關 Dominion 的可證實虛假但具毀滅性的謊言」並為其背書來誹謗 Dominion 的業務。Dominion 聲稱 FOX 新聞發布的各種陳述，包括「Dominion 透過操縱 2020 年選舉進行選舉舞弊」、「Dominion 的軟體和算法操縱了 2020 年選舉的票數」、「Dominion 的成立是為了操縱選舉」、以及「Dominion 向使用其機器的政府官員支付回扣」，均屬誹謗和虛假陳述。Dominion 和 Fox 最終同意以 7.87 億美元和解該案。

從 2023 年 2 月開始，在 2020 年大選之後，FOX 內部討論的具體細節浮出水面，表明 FOX 的高級領導人了解關於 Dominion 和其他實體操縱 2020 年大選的說法有誤。因此，FOX 面臨重大的潛在法律責任。

由於 FOX 在 Dominion 訴訟中的法律風險被不斷披露，FOX 的 A 類股票已從 2023 年 2 月 17 日的收盤價 37.03 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收盤價 32.52 美元，跌幅為 12%。FOX 的 B 類股票已從 2023 年 2 月 17 日的收盤價 34.22 美元下跌至 2023 年 3 月 15 日的收盤價 29.83 美元，跌幅為 12%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016（美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


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