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未來已經到來：加密貨幣挖礦工具中的 3 奈米 ASIC 技術

/EIN News/ -- 紐約, June 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitmanu 所推出的最新一代加密貨幣挖礦工具，目前已成為加密貨幣市場上的熱門話題。 許多專家都認為，這一系列 3 奈米 ASIC（特定應用 IC）挖礦工具是加密貨幣挖礦的未來。 Bitmanu 的 BM1、BM2 及 BM Pro 挖礦工具的強大實力，使其躍為史上最高效、獲利能力最佳的礦機。

Bitmanu 的挖礦工具採用最新穎、最先進的半導體晶片，具備更高的電晶體密度，可提供更快的挖礦速度以及更低的功耗。 然而，真正使 Bitmanu 挖礦工具與眾不同的特點在於其哈希率 (Hash Rate)。 至目前為止，還沒有其他的礦機能夠達到如此優異的哈希算力。  

超凡的哈希算力

  • BM1：比特幣 760 TH/s、萊特幣 80 GH/s、達世幣 15 TH/s、門羅幣 6 MH/s
  • BM2：比特幣 1220 TH/s、萊特幣 128 GH/s、達世幣 25 TH/s、門羅幣 10 MH/s
  • BM Pro：比特幣 3900 TH/s、萊特幣 400 GH/s、達世幣 75 TH/s、門羅幣 32 MH/s

有別於市場上的其他大多數產品，儘管 Bitmanu 挖礦工具可提供超凡的處理能力，但卻非常節能。 對於許多資料中心及家庭挖礦專案來說，低電力成本的特點使得此系列挖礦工具成為可行的選擇。 令人感興趣的是，Bitmanu 的許多客戶在不到一個月內就能讓投資完全回本，並繼續賺取巨額獲利。

實現前所未有的每月獲利

  • BM1：比特幣 $1300、萊特幣 $1800、達世幣 $4800、門羅幣 $3600
  • BM2：比特幣 $2100、萊特幣 $2900、達世幣 $8500、門羅幣 $6000
  • BM Pro：比特幣 $6600、萊特幣 $8900、達世幣 $20,000、門羅幣 $22,000

Bitmanu 行銷長 David Letoski 說道：「我們創立 Bitmanu 的宗旨，是為了讓加密貨幣挖礦變得前所未有地簡便且容易獲利，進而為市場帶來長期的改變。 我們很高興地要讓大家知道，許多對我們產品感到滿意的客戶，之前都沒有加密貨幣挖礦的經驗。」

如要深入了解 Bitmanu，請前往 https://bitmanu.com/

關於 Bitmanu：Bitmanu 為一家卓越的製造公司，由一群投資人與加密貨幣產業的知名專家所推動。 該公司的宗旨是要讓所有人都能利用最新創新科技帶來效益。 Bitmanu 以一系列卓越超凡的加密貨幣挖礦工具產品陣容為傲，其挖礦工具能以驚人的速度實現優異的投資回報。

 


Alex Torum

media@bitmanu.com

+1 347 973 5948

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