Alert: Cartels Recruiting Youth for Human Smuggling

Alert: Cartels are recruiting your children!

Troopers have seen an increasing trend of cartels using social media to recruit youth for human smuggling operations. These actions endanger not only the youth involved, but also the smuggling victims and our local communities.

Please help us spread the message: human smuggling is a very dangerous and serious crime with severe consequences.

If you have a tip regarding human smuggling, call the Arizona Tip Line at 1-877-429-8477 or visit azdps.gov/tips. You can remain anonymous.

---

Alerta: ¡Los carteles están reclutando a sus hijos!

La policía estatal ha visto un aumento en la tendencia de los carteles de usar las redes sociales para reclutar jóvenes para operaciones de contrabando humano. Estas acciones ponen en peligro no tan solo a los jóvenes involucrados, sino también a las víctimas de contrabando y a nuestras comunidades locales.

Por favor ayúdenos a difundir el mensaje: contrabando de humanos es un crimen muy serio y peligroso con consecuencias severas.

Si usted tiene información sobre contrabando humano, llame a la Línea de reporte de Arizona al 1-877-429-8477 o visite azdps.gov/tips. Usted puede permanecer anónimo.