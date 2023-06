Escritório de Mídia e Relações Públicas fundado por Kelly Couto fortalece parceria para impulsionar negócios nos EUA

Kelly Couto - Fundadora Couto Comunicacao

BOSTON, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS, June 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Um dos mais conceituados escritórios de Mídia e Relações Públicas do Brasil, Grupo Couto Comunicação, amplia parceria e relações comerciais com empresas ligadas à mídia para impulsionar projetos que buscam posicionamento de marca em solo internacional.Fundado pela brasileira Kelly Couto , Jornalista e Empreendedora em Mídia Digital e Comunicação, o escritório de Relações Públicas carrega um extenso portfólio que inclui projetos desde lançamento e posicionamento de marca na Times Square - Nova York até gestão de negócios em grande evento de corrida automobilística no Brasil; além de atuação em TV, Revista Digital e Agência de Notícias. A influente Relações-Públicas no mundo corporativo é conhecida ainda por possuir uma vasta rede de contatos, alguns quase inacessíveis.Desde em que foi fundado, em 2017, a marca é especialmente conhecida por assinar projetos boutiques ligados principalmente a áreas de Empreendedorismo e Negócios, de Finanças, de Tecnologia, Mercado Imobiliário, Esporte e Meio Artístico.De olho nas oportunidades de mercadoEmpenhado em fortalecer as relações comerciais para desenvolvimento e expansão de novos negócios nos EUA, Couto Comunicação é especializado em criar conexões para fomentar iniciativas apoiadas em Criação e Inovação.Comandado por Kelly Couto, desde que chegou em Massachussets (USA) – um dos importantes polos financeiros, comerciais, educacionais e tecnológicos do mundo, a empresária mergulha constantemente em imersão de conhecimento e desenvolvimento profissional para trazer experiências únicas e de valor para cada cliente.E algumas dessas realizações incluem participação em evento com foco Startup e Vendas no MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts e integração à Agência de Imprensa nos Estados Unidos, parceria que possibilita fortalecer um relacionamento ímpar com o mercado."Saber utilizar diferentes táticas e combinações de canais de comunicação nos dois universos: físico e digital, é uma arte! Alcançar e envolver clientes em potencial para um negócio, vai muito além de criar campanhas. É preciso estratégias personalizadas que não podem pular. E isso vai desde o simples envio de um e-mail até a realização e participação de grandes eventos”, ressalta Kelly Couto. "Criar parceria estratégica é nossa principal manobra e prioridade para apoiar modelo de negócios interessados em expansão no físico e digital. Estamos preparados para atender nos ambientes on e offline e traduzir, a partir das melhores experiências e soluções, o que a marca deseja comunicar para o mercado”, conclui.O Grupo Couto ComunicaçãoEspecializado em Análise, Planejamento e Estratégia de Posicionamento de Marca, nos ambientes físico e digital, o escritório de comunicação dedica-se em criar conexão e relacionamento entre marcas e pessoas, de forma humana e personalizada, para trazer destaque a cada tipo de projeto.Inspirando-se nas principais referências em resultados do mercado global e com metodologia focada em performance, solução e experiência do cliente, a agência cria soluções digitais de alto impacto para impulsionar melhores resultados no ciclo de vendas e receitas.Couto Comunicação é detentor da marca Capital Econômico – Revista digital e Agência de notícias especializada em Economia e Negócios, com visibilidade global.Contatos:grupo@coutocomunicacao.com.br+1 857 261 8584coutocomunicacao.com