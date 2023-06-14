المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2023 يختتم أعماله بنجاح كبير في الرياض
الحدث استقطب على مدار يومين أكثر من 13000 زائراً وشهد تنظيم 47 جلسة حوارية وتقنية شارك فيها 78متحدثاًRIYADH, SAUDI ARABIA, June 14, 2023/EINPresswire.com/ --
اختتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، والذي شهد على مدار يومين إلى جانب المعرض المصاحب العديد من الأنشطة المتنوعة والجلسات الحوارية والتقنية، وسط إقبال واسع من الزوار والمهتمين بمجال إدارة المشاريع في المنطقة وحول العالم.
استقطب المنتدى 13549 زائرًا ومشاركة 20 جهة راعية من القطاعين الحكومي والخاص، و35 عارضًا، و 78 متحدثًا رئيسيًا وخبيرًا من 109 دولة مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والسودان والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية، والتي كانت ضيف شرف هذا العام. حيث شارك المتحدثون في 47 جلسة حوارية وتقنية و 10 كلمات رئيسية و10 دورات متقدمة.
وعبر المهندس بدر بورشيد رئيس المنتدى ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، عن فخره وسعادته بنجاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، قائلًا: "إن الحديث عن إدارة المشاريع يستدعي بالضرورة الحديث عن مسيرة المملكة العربية السعودية وأداء تطورها وآليات نجاحها التي تعكس رؤية المملكة 2030، نجح المنتدى في إيجاد منصة عالمية مثالية تجمع أصحاب المصلحة، وتسهم في تعزيز المناقشات الهادفة والتعاون المشترك وتبادل الأفكار المبتكرة، ما ينعكس على تطور قطاع إدارة المشاريع داخل المملكة وخارجها."
كما توجه بالشكر والتقدير لجميع المشاركين والمتحدثين والجهات الراعية والعارضين على دعمهم الذي لا يقدر بثمن، والذي أسهم بشكل مباشر في نجاح المنتدى هذا العام.
شهد المنتدى على مدار يومين تقديم كلمات رئيسية من شخصيات بارزة في الصناعة، وتكريم الرعاة والشركاء، وتوقيع 12مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى العروض التقديمية الثاقبة والحلقات النقاشية.
وأكد العارضون والمشاركون على المكانة المتميزة التي حققها المنتدى العالمي لإدارة المشاريع كمنصة عالمية لتبادل المعارف والخبرات في المجال، وأشادوا بالإقبال الكبير من الزوار وتنوع موضوعات النقاش التي تناولها المنتدى، كما أكدوا على مشاركتهم في الدورة المقبلة.
استضاف اليوم الختامي عدة جلسات حوارية وتقنية حول مواضيع مختلفة لإدارة المشاريع منها تكنولوجيا إدارة بناء المشاريع، تقنية التوائم الرقمية، مستقبل إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما تم تقديم جلستين حواريتين حول قيادة وإدارة مشاريع الابتكار وعوامل النجاح الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة. إلى جانب تكريم المتطوعين المعتمدين في برنامج الإرشاد PMP تقديراً لالتزامهم بمشاركة مهاراتهم وخبراتهم مع متخصصي إدارة المشاريع المستقبلية.
وأقيم على هامش فعاليات المنتدى حفل توقيع ثلاثة من الكتب القيمة في مجال إدارة المشاريع، حيث وقع الخبراء على نسخ من منشوراتهم التي تم توزيعها على الحضور والزوار. وقاموا باستعراض نبذة عنها وهي "الجيل القادم من إدارة المشاريع: ركائز التميز المؤسسي"، و"رمز الرؤية: كيفية إنشاء وتنفيذ رؤية مقنعة لمشاريعك"، و"إدارة المشروع والبرنامج وحوكمة المحفظة".
وفي الختام، شهد المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2023 نجاحاً كبيراً واستقطب مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول والذين شاركوا في النقاشات المستفيضة، وقاموا بالتوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، واستكشفوا أحدث الرؤى والأدوات والمنهجيات في المجال، وكيفية تطبيقها على مشاريعهم لتحسين النتائج. وعكس المنتدى أهمية التعاون والابتكار والتنمية المستدامة في دفع النمو الاقتصادي والازدهار، مما يعد بأن تكون الدورة القادمة منه حافلة بالكثير من الفعاليات الهادفة والمتميزة.
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