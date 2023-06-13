Domaine Arnoux-Lachaux 與會員制葡萄酒社區 Crurated 簽署向消費者獨家直銷協議

Crurated 客戶將可直接獲得全系列 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒

/EIN News/ -- 倫敦, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於倫敦的會員制葡萄酒社區 Crurated 旨在將鑑賞家與世界一流的生產商連絡起來。其已與 Domaine Arnoux-Lachaux 達成合作，簽署了一項向消費者獨家直銷的協議。Charles Lachaux 去年與 Crurated 簽約，使其成為葡萄酒 ( https://bit.ly/3o7IONF ) 獨家經銷商，桶裝和瓶裝的銷售異常火爆。繼這一成功之後，Florence（Charles 的母親）和 Charles 簽署了一項獨家協議，將全系列 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒引進 Crurated 社區。



「Crurated 利用技術和區塊鏈來實現葡萄酒銷售方式的現代化。這種方法使得每一瓶從我們 Domaine 進入他們倉庫的葡萄酒的產地可以核實，」Charles 表示。「透過獨特的活動，團隊還在我們和購買我們葡萄酒的人之間架起了一座橋樑。這種聯繫讓我們能夠交流我們的釀酒哲學，並與全球各地的葡萄酒愛好者建立更緊密的聯繫。」

將於 2023 年 6 月 19 日至 25 日在 Crurated 平台上進行 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒銷售。套裝包含六款葡萄酒，每款一瓶：

Bourgogne Pinot Fin 2020

Nuits-St-Georges 2020

Nuits-St-Georges “Les Poisets” 2020

Nuits-St-Georges 1er Cru “Clos Des Corvées Pagets” 2020

Vosne-Romanée 1er Cru “Les Chaumes” 2020

Vosne-Romanée 1er Cru “Les Grands Suchots” 2020

在過去的一年裏，Crurated 與 Charles 舉辦了多次面對面活動。今年 11 月 6 日至 11 日，Crurated 和 Charles 將在曼谷、香港和新加坡舉辦活動。這些釀酒師活動的參與者將有機會品嘗精選 Lachaux 葡萄酒和由亞洲知名大廚準備的晚宴。2024 年將在美國舉辦一場活動。亞洲活動和其他活動的詳細資訊將發布於以下網址： https://crurated.com/events/ 。

Crurated 創始人 Alfonso de Gaetano 表示：「六代以來，Arnoux-Lachaux 家族一直在拓展勃艮第葡萄酒釀造的邊界，我們非常幸運能夠與他們的整個團隊直接合作。隨著 2020 Romanee-Saint-Vivant Grand Cru 最近獲得 Robert Parker 99 分的評級，我們知道我們的會員將會迫不及待地搶購我們將在今年剩餘時間內推出的酒款。」

每一瓶 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒都將帶有一枚 NFT。NFT 永久記錄於區塊鏈，以驗證葡萄酒的真偽及提供其他重要細節，包括所有權歷史、釀造年份、葡萄園位置及品種。透過點擊啟用 NFC 或 RFID 的手機，即可輕鬆獲取 NFT。在葡萄酒轉售時，酒瓶的歷史亦將透過新的區塊鏈記錄進行實時更新，對應的代幣亦將從一個客戶轉移至另一個客戶。

儘管 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒將透過 Crurated 平台向消費者獨家直銷，企業對企業的餐廳銷售仍將由經銷商進行。

關於 Crurated

Crurated 是 2021 年推出的會員制葡萄酒社區，業務側重於法國及意大利，旨在將鑑賞家與世界一流生產商直接連絡起來。專業團隊提供個性化的服務和純正的體驗，而 Crurated 的無縫物流服務憑藉安全的酒窖存儲及創新的區塊鏈技術，保證了葡萄酒的優異品質和產地的可靠。要成為會員，請造訪 crulated.com。

關於 Arnoux-Lachaux

Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒酒莊成立於 1858 年，佔地面積 14 公頃，坐擁沃訥羅馬內的頂級葡萄園和尼伊聖佐治的高品質葡萄園。Florence Arnoux-Lachaux 及其長子 Charles 對前幾代人託付的家族遺產有着深厚的感情。每推出一款酒，酒莊都盡可能努力詮釋風土人情的表達，以生產出富於情感和愉悅的 Pinot Noir。

公關聯絡人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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