Domaine Arnoux-Lachaux 与会员制葡萄酒社区 Crurated 签署向消费者独家直销协议

Crurated 客户将可直接获得全系列 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒

/EIN News/ -- 伦敦, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于伦敦的会员制葡萄酒社区 Crurated 旨在将鉴赏家与世界一流的生产商联系起来。其已经与 Domaine Arnoux-Lachaux 达成合作，签署了一份向消费者独家直销的协议。Charles Lachaux 去年与 Crurated 签约，使其成为葡萄酒 ( https://bit.ly/3o7IONF ) 独家经销商，桶装和瓶装销售异常火爆。继这一成功之后，Florence（Charles 的母亲）和 Charles 签署了一项独家协议，将全系列 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒引进 Crurated 社区。



“Crurated 利用技术和区块链来实现葡萄酒销售方式的现代化。这种方法使得每一瓶从我们 Domaine 进入他们仓库的葡萄酒的产地可以验证，”Charles 表示。“通过独特的活动，团队还在我们和购买我们葡萄酒的人之间架起了一座桥梁。这种联系让我们能够交流我们的酿酒哲学，并与全球各地的葡萄酒爱好者建立更紧密的联系。

将于 2023 年 6 月 19 日至 25 日在 Crurated 平台上进行 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒销售。套装包含六款葡萄酒，每款一瓶：

Bourgogne Pinot Fin 2020

Nuits-St-Georges 2020

Nuits-St-Georges “Les Poisets” 2020

Nuits-St-Georges 1er Cru “Clos Des Corvées Pagets” 2020

Vosne-Romanée 1er Cru “Les Chaumes” 2020

Vosne-Romanée 1er Cru “Les Grands Suchots” 2020

在过去的一年里，Crurated 与 Charles 举办了多次面对面活动。今年 11 月 6 日至 11 日，Crurated 和 Charles 将在曼谷、香港和新加坡举办活动。这些酿酒师活动的参与者将有机会品尝精选 Lachaux 葡萄酒和由亚洲知名大厨准备的晚宴。2024 年将在美国举办一场活动。亚洲活动和其他活动的详细信息将发布在以下网址： https://crurated.com/events/ 。

Crurated 创始人 Alfonso de Gaetano 表示：“六代以来，Arnoux-Lachaux 家族一直在拓展勃艮第葡萄酒酿造的边界，我们非常幸运能够与他们的整个团队直接合作。随着 2020 Romanee-Saint-Vivant Grand Cru 最近获得 Robert Parker 99 分的评级，我们知道我们的会员将会迫不及待地抢购我们将在今年剩余时间内推出的酒款。”

每一瓶 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒都将带有一枚 NFT。NFT 永久记录于区块链，以验证葡萄酒的真伪并提供其他重要细节，包括所有权历史、酿造年份、葡萄园位置和品种。只需轻按启动 NFC 或 RFID 的手机，便可轻松访问 NFT。在葡萄酒转售时，酒瓶的历史亦将通过新的区块链记录进行实时更新，对应的代币亦将从一个客户转移至另一个客户。

尽管 Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒将通过 Crurated 平台向消费者独家直销，B2B 餐厅销售仍将由经销商进行。

关于 Crurated

Crurated 是 2021 年推出的会员制葡萄酒社区，业务侧重于法国及意大利，旨在将鉴赏家与世界一流生产商直接联系起来。专业团队提供个性化的服务和纯正的体验，而 Crurated 的无缝物流服务凭借安全的酒窖存储及创新的区块链技术，保证了葡萄酒的优异品质和产地的可靠。要成为会员，请访问 crurated.com。

关于 Arnoux-Lachaux

Domaine Arnoux-Lachaux 葡萄酒酒庄成立于 1858 年，占地面积 14 公顷，坐拥沃讷罗马内的顶级葡萄园和尼伊圣乔治的高品质葡萄园。Florence Arnoux-Lachaux 及其长子 Charles 对前几代人托付的家族遗产有着深厚的感情。每推出一款酒，酒庄都尽可能努力诠释风土人情的表达，以生产出富于情感和愉悦的 Pinot Noir。

公关联系人

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

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