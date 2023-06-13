هايسنس تتوسع في المملكة العربية السعودية من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات كموزع معتمد
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 13, 2023/EINPresswire.com/ -- جدة، المملكة العربية السعودية - 13 يونيو 2023 – كشفت هايسنس، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن توقيع شراكةٍ استراتيجية مع شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، واحدة من أكبر موزعي الأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وستكون شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات، في إطار هذه الاتفاقية، موزعاً معتمداً لمكيفات هايسنس في المملكة العربية السعودية.
هايسنس تتوسع في المملكة العربية السعودية من خلال توقيع شراكة مع شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات كموزع معتمد
وجاء حفل التوقيع الرسمي برعاية القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة وانغ تشي مين. وتسعى هايسنس من خلال هذه الخطوة إلى توسيع أعمالها المرتبطة بوحدات تكييف الهواء السكنية والتجارية واستعراض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في هذا المجال، في حين تؤكد شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات التزامها بتعزيز مكانة هايسنس وتقديم مجموعة شاملة من حلول تكييف الهواء مدعومةً بخبراتها العريقة في السوق السعودية.
أعرب السيد هشام حمزة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للأجهزة الإلكترونية، عن حماسه للشراكة قائلاً: "تمثل شراكتنا مع هايسنس نقطة تحولية هامة في مسيرتنا المستمرة لتوفير حلول إلكترونية متفوقة لعملائنا في المملكة العربية السعودية. من خلال دمج وحدات تكييف الهواء المبتكرة من هايسنس مع شبكتنا القوية للتوزيع، يمكننا ضمان إتاحة أحدث تقنيات التبريد لعملائنا."
من جانبه، أكد السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا، ثقته بمزايا هذه الشراكة خلال توقيع مذكرة التفاهم، وأعرب السيد جايسون أو عن تفاؤله قائلاً: "تُعدّ هذه الشراكة مع عبد اللطيف جميل للأجهزة الإلكترونية بمثابة مرحلة جديدة وهامّة لدينا. ونثق بأنّ معايير وخدمات الشركة تتواءم تماماً مع أهدافنا المشتركة في تقديم حلول تكييف الهواء الموثوقة وعالية الجودة ضمن السوق السعودي".
يمثل التعاون بين شركة عبد اللطيف جميل للإلكترونيات وشركة هايسنس تعهداً بالجودة والابتكار من كلا الشركتين. ومن المقرر أن يؤدي دمج مكيفات الهواء المتطورة والموثوقة من هايسنس في مجموعة منتجات عبد اللطيف جميل للإلكترونيات إلى زيادة عروضها بشكل كبير وتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائها المتزايدة.
لمزيد من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل للأجهزة الإلكترونية أو لمعرفة المزيد عن وحدات تكييف الهواء من هايسنس، يرجى زيارة موقع ALJE|Hisense.
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نبذة عن هايسنس:
تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.
تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.
وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.
تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.
ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.
تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.
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الموقع: https://hisenseme.com/
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