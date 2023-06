TBAuctions kjøper Auktionshuset dab

TBAuctions akselererer veksten i hele Norden sammen med Auksjonen, Klaravik og PS Auction.

AARHUS, DENMARK , June 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Den internasjonale nettauksjonsplattformen TBAuctions utvider sin posisjon ytterligere i det europeiske nettauksjonsmarkedet med oppkjøpet av det danske auksjonshuset Auktionshuset dab A/S. Auktionshuset dab blir et av morselskapet TBAuctions' merkevarer på linje med andre nettauksjonsmerker i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Auktionshuset dab, som spesialiserer seg på konkurs- og profittauksjoner, tilfører TBAuctions organisasjon viktig kunnskap om det danske markedet."Ved å integrere Auktionshuset dab i vår skalerbare nettauksjonsplattform ATLAS, kan de akselerere veksten og dermed gi et viktig bidrag til å utvide vårt europeiske fotavtrykk, sier Herberth Samsom, administrerende direktør i TBAuctions.Flere auksjonshus blir del av ledende digital plattformAuktionshuset dab dekker hele det danske markedet og har gode relasjoner til danske advokater som spesialiserer seg på konkurs og profittauksjoner. Med det danske oppkjøpet øker TBAuctions sin nordiske tilstedeværelse; "Auktionshuset dab er et godt eksempel på en spesialisert, vellykket online auksjonsplattform som har nådd sin grense for vekst. Vi opplever at mindre auksjonshus ivrer etter å bli en del av TBAuctions organisasjon. Teknologien i vår ATLAS online auksjonsplattform, utviklet av TBAuctions selv, gjør det mulig for oss å integrere andre auksjonshus raskt i plattformen. Dette gjør at de kan fortsette å vokse i et akselerert tempo uten å måtte gjøre store investeringer i IT selv, sier Herberth Samsom, administrerende direktør i TBAuctions.Større internasjonalt budgrunnlagKåre Madsen, administrerende direktør og partner i Auktionshuset dab, ser frem til å bli en del av TBAuctions-familien. "Vi gleder oss til å samarbeide med våre nye kolleger fra TBAuctions. Vi kan lære av hverandre og dermed forbedre vår markedstilnærming. I tillegg har vi nå tilgang til en større internasjonal budbase, noe som øker rekkevidden vår eksponentielt og tar rekkevidden til et nytt nivå for våre danske selgere. Vi forventer derfor at antall selgere vil øke, som senere vil tiltrekke seg flere budgivere", sier Kåre Madsen.Flere oppkjøp i EuropaOppkjøpet av danske Auktionshuset dab er Uktions åttende europeiske oppkjøp i løpet av de siste 18 månedene. "Og det stopper ikke der", sier Samsom: "Vi har vokst fra netto auksjonssalg på 300 millioner euro i 2018 til over 1 milliard euro i 2022. Veksten er oppnådd både organisk og gjennom flere oppkjøp. Vi er for tiden et av de mest veletablerte nettauksjonshusene i Europa, og vi ønsker å bygge videre på denne posisjonen for å være den foretrukne partneren for selgere og budgivere gjennom en rekke tjenestetilbud. TBAuctions blir i økende grad den foretrukne partneren for mindre auksjonshus som ønsker å tilhøre det raskt voksende konsernet ved hjelp av en av markedets ledende online auksjonsplattformer.###Om Auktionshuset dabAuktionshuset dab er et fullservice auksjonshus som har verdivurderinger, markedsføring, kundeservice, salg og lager under samme tak, med spesielt fokus på konkurs og profittauksjoner. Selskapet har 14 ansatte og dekker hele det danske markedet med avdelinger i Nord- og Sønderjylland samt på Sjælland. Les mer på www.auktionshuset.dk Om TBAuctionsTBAuctions er en ledende online B2B-auksjonsplattform for brukt kontorutstyr og brukte varer, som opererer under primærmerkene Troostwijk Auctions (Europa), Auksjonen.no (Norge), Klaravik (Sverige og Danmark), PS Auction (Sverige), Vavato (Belgia), British Medical Auctions (Storbritannia) og Epic-Auctions (Nederland). TBAuctions gjennomfører auksjoner på vegne av tredjeparter gjennom ATLAS, selskapets egen markedsledende teknologiplattform for intelligente auksjoner (IA). Med mer enn 2 millioner tomter tilbudt per år og mer enn 10 millioner nettstedbesøk per måned, er TBAuctions nå det største nettauksjonshuset i Europa. Les mer på: www.tbauctions.com For ytterligere informasjon kontakt:TBAuctionsHerberth SamsomTelefon: +31 6 55 17 31 16E-mail: h.samsom@tbauctions.comWebsite: www.tbauctions.com Auktionshuset dab A/SKåre MadsenTelefon: +45 86 22 22 09E-post: kaare@auktionshuset.dkNettsted: www.auktionshuset.dk Scandinavian CommunicationsChristina RytterTelefon: +45 23967733E-post: cr@scandcomm.com