Redonner le pouvoir aux talents tech: L’expansion de TieTalent en France débute à VivaTech 2023

Equipe TieTalent Fun

TieTalent, plateforme dédiée aux emplois dans technologie, annonce son ouverture du marché français lors de VivaTech 2023.

La France, réputée pour son paysage tech florissant et son esprit d'innovation, était le choix évident pour nous.” — Marc Trillou, CEO et co-fondateur de TieTalent

RENENS, VAUD, SUISSE, June 13, 2023/ EINPresswire.com / -- TieTalent , leader européen spécialisé dans le recrutement IT via sa place de marché innovante dédiée aux emplois tech, est fier d'annoncer son expansion officielle sur le marché français, avec une première exclusive à VivaTech 2023. Cette démarche stratégique marque une étape passionnante pour TieTalent, qui apporte ses solutions de recrutement avancées pour donner du pouvoir aux employeurs et aux professionnels de la tech en France.En choisissant de lancer son activité à VivaTech 2023, la première conférence technologique qui se tient à Paris, TieTalent vise à présenter sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle en tant que service, Sourcer https://tietalent.com/fr/sourcer ), qui offre des matchs personnalisés entre talents et entreprises pour simplifier le recrutement tech . Ces fonctionnalités, associées à l'accent mis par TieTalent sur la proposition d'opportunités d'emploi sur mesure pour les talents en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs besoins personnels, créent un écosystème dynamique qui donne du pouvoir aussi bien aux clients qu'aux talents."Notre expansion sur le marché français est une étape importante pour TieTalent", a déclaré Marc Trillou, CEO et co-fondateur de TieTalent. "La France, réputée pour son paysage tech florissant et son esprit d'innovation, était le choix évident pour nous. Avec une demande croissante de talents tech de premier plan, TieTalent comprend les difficultés auxquelles les professionnels sont confrontés pour trouver des rôles correspondant à leurs aspirations et à leurs préférences."En parallèle de son lancement officiel à VivaTech 2023, TieTalent s'est associé au Lab RH, un hub d'innovation RH français de premier plan. TieTalent invite les participants de VivaTech à visiter son stand dans le Pavillon K18 pour découvrir la puissance de sa plateforme innovante grâce à des démonstrations en direct et en apprendre davantage sur la mission de l'entreprise visant à donner du pouvoir aux organisations et aux professionnels de la tech sur le marché français."En tant que pionnier de l'innovation en ressources humaines, Le Lab RH s'engage à remodeler le paysage de l'industrie et à favoriser le changement positif", a déclaré Alexandre Stourbe, Directeur Général du Lab RH. "Avec TieTalent, nous faisons avancer notre mission de favoriser un marché du travail dynamique et inclusif en France. Notre collaboration représente une étape significative vers un avenir où les pratiques RH stimulent une croissance transformative et où les organisations exploitent pleinement leur potentiel grâce à une gestion stratégique des talents".Fondée en 2017, cette start-up tech suisse s'est depuis étendue sur le marché allemand, aidant des milliers d'entreprises renommées telles que Crédit Agricole, L'Oréal, PwC et Swatch à trouver, recruter et fidéliser les meilleurs talents tech. Avec plus de 45 000 talents issus de 50 spécialités différentes prêts à trouver leur prochain emploi, TieTalent est prêt à apporter ses solutions innovantes sur le marché français.**À propos de TieTalent :**TieTalent est une plateforme dédiée aux emplois tech qui vise à aider les professionnels de l'informatique et du marketing digital à faire grandir leur carrière tout en permettant aux entreprises de recruter les meilleurs talents plus efficacement que jamais. Avec pour mission de transformer l'industrie des ressources humaines en inversant le modèle traditionnel de recrutement, le système de matchs de talents alimenté par l'IA de TieTalent simplifie le processus de recrutement et assure aux entreprises un accès à des talents tech d'élite à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi.***Pour les demandes médias, veuillez contacter* :**