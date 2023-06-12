انطلاق فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في العاصمة السعودية الرياض "اليوم"
كوريا الجنوبية ضيف شرف المنتدىRIYADH, SAUDI ARABIA, June 12, 2023/EINPresswire.com/ --
انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثانية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، والمعرض المصاحب له، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه م. عبدالله العبدالكريم، تحت شعار " المنظومة المتكاملة لإدارة المشاريع: الطريق نحو التميز"، وتستمر الفعاليات حتى الـ 13 من يونيو الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 10000 مشارك من 100 دولة، لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، ودورها في تعزيز منظومة الاستدامة العالمية.
وشهد هذا الحدث العالمي الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، برعاية صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعدد من شركاء النجاح والرعاة المحليين والدوليين، بفندق فيرمونت الرياض، في يومه الأول حضوراً لافتاً مثله مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وإقليميين ومحليين ونخبة من المتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من مختلف دول العالم.
وعبر معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه م. عبدالله العبدالكريم، عن فخره واعتزازه بكفاءة الكوادر والقيادات الوطنية الشابة في مجال إدارة المشاريع.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد المهندس بدر بورشيد رئيس المنتدى ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية على انطلاق أهداف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع من رؤية المملكة 2030، للمساهمة في إنجاحها وتحققها عبر فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أعرب بورشيد عن اعتزازه بالنمو المتسارع والإنجازات العظيمة التي حققها المنتدى منذ انطلاقه والتي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة للأهداف الاستراتيجية التي قامت عليها أركانه.
وقال: "سعينا في المنتدى العالمي لإدارة المشاريع إلى توسيــــع نطاق شراكاتنا مع صُنّاع النجاح من رواد التغيير وقادة المشاريع، لنحظى اليوم بشرف مشاركة أكثر من 10000 زائر، من 100 دولة مختلفة، و80 متحدث ومختص، فضلًا عن شراكة أكثر من 20 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة. مقارنة بمشاركة 17 دولة و48 متحدث و3000 مشارك خلال العام الماضي."
واختتم رئيس المنتدى بالإشادة بالعلاقات والشراكة الناجحة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية ضيف شرف المنتدى لهذا العام، في قطاع إدارة المشاريع، لبناء فرص مشتركة وعديدة تسهم في ازدهار القطاع، وتستقطب الشركات الكورية الواعدة.
وعبر السفير الكوري الجنوبي جون يونج بارك عن سعادته وامتنانه لكونه جزءًا من هذا المنتدى، وأشار إلى التطور المتسارع الذي شهدته المملكة خلال العقود الأخيرة، من تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الكبرى واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل الممارسات التجارية.
وتجول معاليه يرافقه عدد من الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحة عدد من الجهات العارضة واستمعوا إلى شرح من ممثليها عن أحدث وأفضل الاتجاهات والممارسات المبتكرة والإبداعية في مجال إدارة المشاريع.
وتضم أجندة المنتدى إلى جانب المعرض الرئيسي، باقة من الجلسات الحوارية والفنية والكلمات الرئيسية والاجتماعات والفعاليات المتنوعة.
وشهد اليوم الأول للمنتدى تنظيم جلستين حواريتين، تحمل الأولى عنوان "المنظومة المتكاملة للمشاريع الكبرى"، وأخرى عن عمليات التحول التنظيمي في المؤسسات والجهات المختلفة، تقنيًا وثقافيًا. وجلسات فنية لمناقشة التحول الرقمي وإدارة المشاريع والتحول في صناعة الطيران، إلى جانب استعراض مشاريع سياحية صديقة للبيئة متعددة الاستخدامات، ورحلة استدامة الرياض في أعمال البناء. كما ضم توقيع مذكرات تفاهم وتكريم الرعاة.
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