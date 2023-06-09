يعزز تطبيق كام سكانر في الشرق الأوسط من خلال عرض عضوية متميزة و مجانية لمدة ثلاثين يوما
EINPresswire.com/ --
في خطوة كبيرة لتلبية قاعدة مستخدمي الشرق الأوسط، أعلن تطبيق المسح الضوئي المحمول البارز كام سكانر عن عرض خاص للمستخدمين للاستمتاع بعضوية متميزة مجانية لمدة ثلاثين يوما. بدءا من التاسع يونيو الحالي، يمكن للمستخدمين المطالبة بوصولهم الكامل لمدة ثلاثين يوما إلى الميزات المتميزة في أي وقت قبل الخمس عشر من يوليوز، فقط عن طريق البحث عن الكلمة الرئيسية "فري بريميوم" داخل تطبيق كام سكانر.
يمكن كام سكانر، المعترف به عالميا كتطبيق المسح الضوئي الرائد، المسخدمين من مسح المستندات المختلفة و رقمنتها بسهولة مثل الإيصالات و الصور المباشرة من هواتفهم المحمولة. حيث تضمن ميزات الاحتصاص الذكي و التمكين التلقائي إخراجا عالي الجودة، مع توفير خيارات سهلة للحفظ و المشاركة.
بصرف النظر عن ميزاته المجانية، تشمل ميزات كام سكانر المتميزة مسحا ضوئيا عالي الدقة للحصول على جودة صورة لا تشوبها شائبة و أداة مبتكرة لسهولة إزالة الخلفية و العلامة المائية، مما يبسط عملية إنشاء مستندات نظيفة و شخصية و مهنية المظهر.
تسمح ميزة التعرف على النصوص للمستخدمين بتحويل الصور الممسوحة ضوئيا إلى نص، و تدعم تصدير المستندات و تحريرها عبر الإنترنت بتنسيقات مختلفة، مما يستوعب الاحتياجات المتنوعة لإدارة المستندات.
تمتد مجموعة الميزات هذه إلى تحويل الصور إلى تنسيق إكسيل، و تحويل الجداول الورقية على الفور إلى إصدارات رقمية، من أجل التنظيم المريح للبيانات الهامة و غيرها من المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين المميزين الإبداع في ذكرياتهم باستخدام ميزة ملصقة الصور كام سكانر، حيث يمكن مسح صور متعددة و دمجها في مستند واحد.
أخيرا، يمكن للأعضاء المميزين الاستمتاع بكل هذه الميزات بدون إعلانات، للحصول على تجربة خالية من الهاء.
هذا العرض الحصري هو شهادة على التزام كام سكانر بالشرق الأوسط وتفانيها في تمكين المستخدمين في المنطقة. من خلال منح الوصول المجاني إلى الميزات المتميزة، حيث يهدف التطبيق إلى تعزيز ممارسات إدارة المستندات و تبسيط سير العمل و تحقيق الراحة لحياة مستخدمي الشرق الأوسط.
يمكن تنزيل تطبيق كام سكانر على منصة جوجل بلاي، آبل ستور، أو من خلال موقع كام سكانر.
عن كام سكانر
تم إصدار كام سكانر لأول مرة في عام ألفين و إحدا عشر، و هو تطبيق جوال يسمح للمستخدمين بمسح المستندات و تحريرها و إدارتها.
مع أكثر من مليار و سبع مليون عملية تنزيل في أكثر من مئتي دولة بخمسة و خمسون لغة، يصنف التطبيق باستمرار كواحد من أفضل تطبيقات الأعمال و الكفاءة في السوق
Media Contact
Samantha Tan, PR Manager
CamScanner
Prcontact@camscanner.com
+1 306 530 3373
https://www.camscanner.com.
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com)
Samantha Tan
في خطوة كبيرة لتلبية قاعدة مستخدمي الشرق الأوسط، أعلن تطبيق المسح الضوئي المحمول البارز كام سكانر عن عرض خاص للمستخدمين للاستمتاع بعضوية متميزة مجانية لمدة ثلاثين يوما. بدءا من التاسع يونيو الحالي، يمكن للمستخدمين المطالبة بوصولهم الكامل لمدة ثلاثين يوما إلى الميزات المتميزة في أي وقت قبل الخمس عشر من يوليوز، فقط عن طريق البحث عن الكلمة الرئيسية "فري بريميوم" داخل تطبيق كام سكانر.
يمكن كام سكانر، المعترف به عالميا كتطبيق المسح الضوئي الرائد، المسخدمين من مسح المستندات المختلفة و رقمنتها بسهولة مثل الإيصالات و الصور المباشرة من هواتفهم المحمولة. حيث تضمن ميزات الاحتصاص الذكي و التمكين التلقائي إخراجا عالي الجودة، مع توفير خيارات سهلة للحفظ و المشاركة.
بصرف النظر عن ميزاته المجانية، تشمل ميزات كام سكانر المتميزة مسحا ضوئيا عالي الدقة للحصول على جودة صورة لا تشوبها شائبة و أداة مبتكرة لسهولة إزالة الخلفية و العلامة المائية، مما يبسط عملية إنشاء مستندات نظيفة و شخصية و مهنية المظهر.
تسمح ميزة التعرف على النصوص للمستخدمين بتحويل الصور الممسوحة ضوئيا إلى نص، و تدعم تصدير المستندات و تحريرها عبر الإنترنت بتنسيقات مختلفة، مما يستوعب الاحتياجات المتنوعة لإدارة المستندات.
تمتد مجموعة الميزات هذه إلى تحويل الصور إلى تنسيق إكسيل، و تحويل الجداول الورقية على الفور إلى إصدارات رقمية، من أجل التنظيم المريح للبيانات الهامة و غيرها من المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين المميزين الإبداع في ذكرياتهم باستخدام ميزة ملصقة الصور كام سكانر، حيث يمكن مسح صور متعددة و دمجها في مستند واحد.
أخيرا، يمكن للأعضاء المميزين الاستمتاع بكل هذه الميزات بدون إعلانات، للحصول على تجربة خالية من الهاء.
هذا العرض الحصري هو شهادة على التزام كام سكانر بالشرق الأوسط وتفانيها في تمكين المستخدمين في المنطقة. من خلال منح الوصول المجاني إلى الميزات المتميزة، حيث يهدف التطبيق إلى تعزيز ممارسات إدارة المستندات و تبسيط سير العمل و تحقيق الراحة لحياة مستخدمي الشرق الأوسط.
يمكن تنزيل تطبيق كام سكانر على منصة جوجل بلاي، آبل ستور، أو من خلال موقع كام سكانر.
عن كام سكانر
تم إصدار كام سكانر لأول مرة في عام ألفين و إحدا عشر، و هو تطبيق جوال يسمح للمستخدمين بمسح المستندات و تحريرها و إدارتها.
مع أكثر من مليار و سبع مليون عملية تنزيل في أكثر من مئتي دولة بخمسة و خمسون لغة، يصنف التطبيق باستمرار كواحد من أفضل تطبيقات الأعمال و الكفاءة في السوق
Media Contact
Samantha Tan, PR Manager
CamScanner
Prcontact@camscanner.com
+1 306 530 3373
https://www.camscanner.com.
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com)
Samantha Tan
CamScanner
+1 306-530-3373
email us here