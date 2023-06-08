Bitmanu 加密貨幣挖礦工具成為家庭商機

/EIN News/ -- 紐約, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitmanu 在過去一年逐漸成為不少人首選的家庭商機。 這家製造公司提供三種高效率的礦機，只需一個月便能帶來投資報酬。 即使沒有任何豐富的加密貨幣背景，亦可使用這些高效能 ASIC 挖礦工具。



Bitmanu 在設計挖礦工具時的首要考量是提供領先業界的算力。 許多人表示，業內資深人士已承認 Bitmanu 的 BM 1、BM 2 和 BM Pro 擁有的算力在市場上空前絕後。 這般算力讓 Bitmanu 使用者能夠快速處理交易和賺取回報。 Bitmanu 亦有自家私人位元流，代表這些礦機能夠挖掘多種貨幣。

無比可擬的算力

比特幣 3900 TH/s 1220 TH/s 760 TH/s 萊特幣 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s 達世幣 75 TH/s 25 TH/s 15 TH/s 門羅幣 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

Bitmanu 挖礦工具的高利潤率歸功於高算力及能效。 BM 1、BM 2 和 BM Pro 的耗電量分別為 650W、850W 和 2200W，三者均能僅靠中度耗電量便發揮頂級挖礦成效，因此適合作為家庭商業選項。 這些挖礦工具的牟利潛力遠勝於任何競爭對手。

每月挖礦利潤

BM Pro BM 2 BM 1 比特幣 $7000 美元 $2400 美元 $2000 美元 萊特幣 $9500 美元 $3200 美元 $3000 美元 達世幣 $26,000 美元 $9000 美元 $5000 美元 門羅幣 $22,000 美元 $6400 美元 $3800 美元

*根據目前的市場價格和挖礦難度計算

Bitmanu 不僅受資深加密貨幣挖礦者歡迎， 許多業餘挖礦愛好者也透過此家庭商機獲利，關鍵在於 Bitmanu 挖礦工具出廠時均已預先設置完畢，只需插上電源即可使用。 此外，這款礦機能夠以最佳效能運作，不會產生大量噪音或過熱，適合在家使用。

如要深入了解 Bitmanu，請前往 https://bitmanu.com/ 。

關於 Bitmanu：Bitmanu 是由投資者和知名加密貨幣產業專家團隊所創立、擁有及管理的製造公司，致力於以最新的創新技術為大眾帶來益處。 此公司提供一系列卓越的加密貨幣挖礦工具，這些工具極快就能帶來投資回報，而且無論經驗和知識多寡都可設置及使用。

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