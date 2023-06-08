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世界知名汽车护理公司Zymöl®进入中国网络消费市场

Zymol China Home Image

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New Zymöl Logo

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Fantastic Zymöl Website

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我们的目标是让中国的每一辆车都闪闪发亮

我们的目标是让中国的每一辆车都闪闪发亮”
— Charles Bennett Zymöl CEO

BEIJING, CHINA, June 8, 2023/EINPresswire.com/ -- 中国的跑车爱好者和汽车爱好者现在可随时从Zymöl工厂直接订购新鲜产品，无需支付任何运费。 所有价格均以人民币计价，同时为促进便捷生活，Zymöl还支持ShopPay分期付款计划。

Zymöl首席执行官Charles Bennett表示：“消费者可通过我们的新网站www.zymol.cn下单，同时便于我们为中国的客户提供免费送货服务。”
Bennett表示：“我们的产品在亚洲尤其是中国很受欢迎。” 对于中国汽车爱好者来说，这是一个直接从Zymöl工厂购买新鲜Zymöl产品的大好机会，而不必在传统销售渠道等待数月。”

Zymöl与加拿大跨国电子商务公司Shopify合作，开发了全新的专有Zymöl电子商务网上商店，为客户提供产品和服务，包括产品捆绑、折扣、支付方式、工厂产品支持和免费或优先送货。

该网站www.zymol.cn针对中国进行了本土化设计，可用简体中文或英文进行浏览，包括完整的产品介绍、产品说明、尺寸和每种产品的成分。 为向所有网站访问者提供服务，该网站还具有多语种全站搜索功能。

同时为确保所有中国客户的权益，网站还发布了中文版隐私政策和完整的服务条款。

Bennett表示：“我们的目标是让中国的每一辆车都闪闪发亮。 我们产品的基础原料是营养油和天然蜡，以提高汽车的光洁度，不含刺激性化学物质，即刻下单订购即可获得每一款新鲜的手工制作Zymöl产品。”

新鲜的Zymöl产品品质一如既往，为每一位Zymöl客户提供优质服务。

Charles Bennett
Zymol
+1 8603914312
cbennett@zymol.com

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世界知名汽车护理公司Zymöl®进入中国网络消费市场

Distribution channels: Automotive Industry, Consumer Goods, Environment


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