Changements à la haute direction de TC Transcontinental

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) (« TC Transcontinental » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Thomas Morin au poste de président et chef de la direction, avec effet immédiat. M. Morin occupait auparavant le poste de président de TC Emballages Transcontinental depuis 2019. Il remplace Peter Brues qui quitte l'entreprise. Le conseil d'administration a également annoncé des rôles élargis pour Isabelle Marcoux et Donald LeCavalier.



« Nous souhaitons la bienvenue à Thomas Morin à titre de président et chef de la direction alors que nous poursuivons notre croissance rentable et durable, a déclaré Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil de TC Transcontinental. En tant que leader respecté et déterminé, doté de fortes compétences en matière d'excellence opérationnelle manufacturière et de gestion des talents, et ayant une solide feuille de route à la tête de notre secteur de l'emballage et dans l'intégration de nos nombreuses acquisitions, il est un choix naturel pour diriger la Société à ce moment-ci. Le conseil d'administration se réjouit de travailler en étroite collaboration avec lui, alors que nous visons à soutenir la croissance interne, à optimiser le rendement de nos actifs et à réduire notre endettement tout en poursuivant nos objectifs en matière de développement durable. »

« Je remercie le conseil d'administration et la famille Marcoux de leur confiance et je suis très heureux d'avoir l'occasion de contribuer à l'ensemble des activités de TC Transcontinental, a déclaré Thomas Morin. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le conseil et la solide équipe de direction de la Société, avec laquelle j'ai eu le privilège de travailler pendant quatre ans, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de nos plans de croissance et de notre programme de développement durable. Je sais que je peux compter sur l'équipe, la culture et l'esprit d'entreprise uniques de TC Transcontinental. »

« Le conseil d'administration remercie Peter Brues de sa contribution au fil des ans au sein de la Société, d'abord comme membre du conseil, puis comme président et chef de la direction guidant TC Transcontinental à travers une période difficile tout en saisissant les occasions de croissance, a déclaré Mme Marcoux. Nous lui sommes reconnaissants de son dévouement et de son engagement. »

Le conseil d'administration a également annoncé que la présidente du conseil, Isabelle Marcoux, devient présidente exécutive du conseil, responsable de la stratégie et du développement de l'entreprise. Depuis qu'elle s'est jointe à TC Transcontinental en 1997, Mme Marcoux a joué un rôle stratégique clé dans la consolidation du marché canadien de l'impression, l’entrée réussie de l'entreprise dans le domaine de l'emballage et sa croissance par l’entremise d'acquisitions dans les trois secteurs de l'emballage, de l'impression et des médias. Elle est présidente du conseil depuis 2012.

Donald LeCavalier, chef de la direction financière, assumera un rôle élargi en tant que vice-président exécutif et chef de la direction financière. « Donald possède une connaissance approfondie des activités de TC Transcontinental, a souligné Isabelle Marcoux. Au cours de ses 17 années au sein de la Société, il est devenu un conseiller de confiance pour l’équipe de direction et le conseil d'administration, ainsi qu'un haut dirigeant clé. » Elle a conclu en disant : « J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Thomas et Donald afin de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Thomas Morin

Thomas Morin possède plus de 27 ans d'expérience dans le domaine de l'emballage à l'échelle internationale. Avant de se joindre à TC Transcontinental, il a passé 13 ans à la barre d'entreprises avec un chiffre d’affaires de plus d'un milliard de dollars, supervisant des milliers d'employés répartis dans des dizaines d'usines à travers le monde. De 2017 à 2019, il a occupé le poste de vice-président de l'Asie du Sud-Est pour Amcor Flexible Packaging Asia Pacific à Singapour. Auparavant, il a également occupé le poste de vice-président de la stratégie, des fusions et des acquisitions pour Amcor Flexible Packaging Europe. De 2010 à 2015, après l'acquisition d'Alcan Packaging par Amcor, il a été vice-président et directeur général des produits frais et des capsules pour Amcor Flexible Packaging Europe, à Zurich. De 2007 à 2009, il a été vice-président et directeur général des produits laitiers pour Alcan Flexible Packaging Europe, à Paris. Il a également travaillé chez Pechiney Emballage Flexible Europe, OTOR et Arthur Andersen en France.

De nationalité française, M. Morin est titulaire d'un diplôme en finance et contrôle de gestion de l'École supérieure de commerce de Lyon (EM Lyon), en France. Il parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2022. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .





