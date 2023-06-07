انطلاق فعاليات المنتدى العالمي لإدارة المشاريع الإثنين المقبل
EINPresswire.com/ -- المملكة العربية السعودية، الرياض
تنطلق الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو في فندق فيرمونت الرياض، فعاليات الدورة الثانية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع – فرع المملكة العربية السعودية، لاستعراض أحدث وأفضل الاتجاهات والممارسات المبتكرة والإبداعية في مجال إدارة المشاريع.
ويسعى المنتدى الذي يستمر على مدار يومين تحت شعار " المنظومة المتكاملة لإدارة المشاريع: الطريق نحو التميز"، إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع تشمل تمكين مزاولي مهنة إدارة المشاريع وفق منهجية مؤسسية شاملة ومتجددة، وتوظيف أنظمة احترافية تراعي أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن استعراض المشهد الحيوي للتحديات والفرص في القطاع، وفتح الآفاق نحو مشاريع مستقبلية مبتكرة ومستدامة.
يعتبر الحدث منصة عالمية تجمع كبار المتحدثين والخبراء ومديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من شتى أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات والدخول في شراكات استراتيجية جديدة.
وأكد رئيس المنتدى ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، المهندس بدر بورشيد، على أهمية المنتدى ودوره في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية الريادية في مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، لما تمتلكه من إمكانيات استثمارية هائلة، جرى تسخيرها من خلال إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أثمرت عن إنجازات كبيرة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل، عبر خلق الفرص للنمو والاستثمار، وتطويع قوة المملكة الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشار رئيس المنتدى إلى استقطابه لأكثر من 8000 مشارك، و +80 متحدث من 25 دول حول العالم يشاركون في +40 جلسة حوارية وفنية لبحث الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع حول 5 محاور رئيسية، المشاريع الضخمة، الحوكمة وسلسلة القيمة والاقتصاد والتأثير الاجتماعي المستدام والتحول الرقمي ومهارات القوة.
ويتم تنظيم 10 دورات متقدمة قبل انطلاق المنتدى بيوم واحد، وتضم أجندة المنتدى إلى جانب المعرض الرئيسي، باقة من الجلسات الحوارية والفنية والكلمات الرئيسية والاجتماعات والفعاليات المتنوعة ومنها توقيع الكتب.
ويستهل اليوم الأول للمنتدى فعالياته بالتسجيل والتواصل ثم النشيد الوطني السعودي وحفل الافتتاح، ويشهد جلستين حواريتين، تحمل الأولى عنوان "المنظومة المتكاملة للمشاريع الكبرى"، وأخرى عن عمليات التحول التنظيمي في المؤسسات والجهات المختلفة، تقنيًا و ثقافيًا.
كما يضم اليوم الأول توقيع مذكرات التفاهم وتكريم الرعاة، وجلسات فنية لمناقشة التحول الرقمي وإدارة المشاريع والتحول في صناعة الطيران، إلى جانب استعراض مشاريع سياحية صديقة للبيئة متعددة الاستخدامات، ورحلة استدامة الرياض في أعمال البناء.
ويستهل اليوم الثاني للمنتدى فعالياته بكلمة افتتاحية يعقبها مجموعة متميزة من الجلسات الفنية عن
تكنولوجيا إدارة بناء المشاريع، تقنية التوائم الرقمية، مستقبل إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جلستين حواريتين حول قيادة وإدارة مشاريع الابتكار وعوامل النجاح الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة.
-انتهى-
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع:
شيرين المسلمي
مدير العلاقات العامة والإعلام
شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض
00971526998032
shereen.almusallami@strategic.ae
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Shereen Al Musallami
تنطلق الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو في فندق فيرمونت الرياض، فعاليات الدورة الثانية من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع الذي ينظمه معهد إدارة المشاريع – فرع المملكة العربية السعودية، لاستعراض أحدث وأفضل الاتجاهات والممارسات المبتكرة والإبداعية في مجال إدارة المشاريع.
ويسعى المنتدى الذي يستمر على مدار يومين تحت شعار " المنظومة المتكاملة لإدارة المشاريع: الطريق نحو التميز"، إلى إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع تشمل تمكين مزاولي مهنة إدارة المشاريع وفق منهجية مؤسسية شاملة ومتجددة، وتوظيف أنظمة احترافية تراعي أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن استعراض المشهد الحيوي للتحديات والفرص في القطاع، وفتح الآفاق نحو مشاريع مستقبلية مبتكرة ومستدامة.
يعتبر الحدث منصة عالمية تجمع كبار المتحدثين والخبراء ومديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين وقادة الفكر في مجال إدارة المشاريع من شتى أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات والدخول في شراكات استراتيجية جديدة.
وأكد رئيس المنتدى ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، المهندس بدر بورشيد، على أهمية المنتدى ودوره في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية الريادية في مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، لما تمتلكه من إمكانيات استثمارية هائلة، جرى تسخيرها من خلال إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أثمرت عن إنجازات كبيرة على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل، عبر خلق الفرص للنمو والاستثمار، وتطويع قوة المملكة الاستثمارية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشار رئيس المنتدى إلى استقطابه لأكثر من 8000 مشارك، و +80 متحدث من 25 دول حول العالم يشاركون في +40 جلسة حوارية وفنية لبحث الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع حول 5 محاور رئيسية، المشاريع الضخمة، الحوكمة وسلسلة القيمة والاقتصاد والتأثير الاجتماعي المستدام والتحول الرقمي ومهارات القوة.
ويتم تنظيم 10 دورات متقدمة قبل انطلاق المنتدى بيوم واحد، وتضم أجندة المنتدى إلى جانب المعرض الرئيسي، باقة من الجلسات الحوارية والفنية والكلمات الرئيسية والاجتماعات والفعاليات المتنوعة ومنها توقيع الكتب.
ويستهل اليوم الأول للمنتدى فعالياته بالتسجيل والتواصل ثم النشيد الوطني السعودي وحفل الافتتاح، ويشهد جلستين حواريتين، تحمل الأولى عنوان "المنظومة المتكاملة للمشاريع الكبرى"، وأخرى عن عمليات التحول التنظيمي في المؤسسات والجهات المختلفة، تقنيًا و ثقافيًا.
كما يضم اليوم الأول توقيع مذكرات التفاهم وتكريم الرعاة، وجلسات فنية لمناقشة التحول الرقمي وإدارة المشاريع والتحول في صناعة الطيران، إلى جانب استعراض مشاريع سياحية صديقة للبيئة متعددة الاستخدامات، ورحلة استدامة الرياض في أعمال البناء.
ويستهل اليوم الثاني للمنتدى فعالياته بكلمة افتتاحية يعقبها مجموعة متميزة من الجلسات الفنية عن
تكنولوجيا إدارة بناء المشاريع، تقنية التوائم الرقمية، مستقبل إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جلستين حواريتين حول قيادة وإدارة مشاريع الابتكار وعوامل النجاح الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة.
-انتهى-
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع:
شيرين المسلمي
مدير العلاقات العامة والإعلام
شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض
00971526998032
shereen.almusallami@strategic.ae
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Shereen Al Musallami
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