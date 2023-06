Fórum Ferrovias em Foco marcará o lançamento do Instituto da Qualidade Ferroviária (IQF)

Divulgação

Evento, organizado em parceria por ABIFER, SIMEFRE, ALAF Sede Brasil, IPT e ViaBrasil Comunicação, acontecerá dia 15 de junho

SAO PAULO, SP, BRASIL, June 9, 2023/ EINPresswire.com / -- No dia 15 de junho, no auditório do IPT, na Cidade Universitária, acontece o primeiro Fórum Ferrovias em Foco – políticas públicas para o setor. O encerramento do evento marcará o lançamento oficial do Instituto da Qualidade Ferroviária (IQF). O IQF tem por objetivos e finalidades, promover a qualidade, competitividade e sustentabilidade no setor metroferroviário com o aprimoramento contínuo das competências.Idealizado pela Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER), Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE), Associação Latino-Americana de Ferrovias - Sede Brasil (ALAF/Brasil), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), terá como foco qualidade, tecnologia e inovação, sendo um marco para o segmento.Também estão fazendo parte da constituição do IQF: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (Abendi), Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) e Associação Nacional das Ferrovias Autorizadas (ANFA) e Instituto de Engenharia e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).Segundo Sérgio Inácio Ferreira, pesquisador do IPT e um dos idealizados do IQF, juntamente com Vicente Abate (ABIFER), Jean Pejo (ALAF) e Massimo Andrea Giavina-Bianchi (SIMEFRE), o Instituto se proporá a ser um organizador das normas que regem o segmento, como as da ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), de modo que todas essas informações sejam mais facilmente compreendidas e seguidas por fabricantes, operadoras e governos.“O IQF não tem como objetivo ser um órgão regulamentador, mas, sim, orientar sobre os parâmetros que fazem com que o sistema funcione efetivamente, ordenando os padrões ideais de qualidade, de forma a auxiliar as empresas certificadoras. Mas nada impede que a nova instituição se torne um organismo certificador, por exemplo, de algum sistema específico”, explica Ferreira, acrescentando que a ideia não é ser um poder de política para o setor, mas ordenar os requisitos e parâmetros de qualidade que se esperam do segmento.O IQF nasce com a missão de estabelecer esse padrão de qualidade e, em no futuro, com a evolução alcançada pode até ser criado um “Selo IQF de Qualidade”. “É importante ter em mente que em todo país de primeiro mundo os intermodais se completam e que não competem entre si, mas se interligam. Por exemplo, a ferrovia liga um ponto A a um ponto B. A rodovia, por sua vez, vai de B para C. Trabalhando conjuntamente. Organizar esse trânsito da melhor forma também será uma das missões do IQF: somar esforços para a melhoria do sistema de transporte de cargas e passageiros, como um organismo aglutinador”, defende o pesquisador.Fórum – Antes do lançamento do OQF acontece o Fórum Ferrovias em Foco – políticas públicas para o setor que tem como objetivo de debater as políticas públicas, os desafios e as oportunidades hoje no País para o setor ferroviário, o evento reunirá representantes do setor ferroviário e metroferroviário, governo federal e estaduais, empresas ferroviárias, entidades de classe, acadêmicos e especialistas do segmento.O encontro é organizado pela Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER), Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (SIMEFRE), Associação Latino-Americana de Ferrovias - Sede Brasil (ALAF/Brasil), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e ViaBrasil Comunicação/Revista Sobretrilhos.Dividido em quatros painéis, o fórum debaterá, durante todo o dia, os seguintes temas: Setor Ferroviário e as Políticas Federais, Setor Ferroviário e as Políticas Estaduais, Programas de Investimentos e Desenvolvimento – Foco em Cargas, Programas de Investimentos e Desenvolvimento - Foco Passageiros/Sistemas (metrô e trens metropolitanos e expansão).Jornalistas interessados na cobertura do evento devem se credenciar pelo e-mail imprensa@viabrasilcomunicacao.com.br ou pelo WhatsApp: (11) 98655-5258. O evento será híbrido e os veículos que forem cobrir presencialmente devem se credenciar com antecedência. Já os que optarem pela cobertura on-line receberão o link de acesso à transmissão.ServiçoFórum Ferrovias em Foco – políticas públicas para o setorData – 15 de junho (das 8h às 20h)Evento híbridoLocal (presencialmente) – Auditório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) - Av. Prof. Almeida Prado, 532 – Cidade UniversitáriaInformações e inscrições: https://sobretrilhos-eventos.com.br/