SciencEscape - Rendi la scienza accessibile a tutti

SciencEscape, un'iniziativa visionaria dedicata alla produzione di documentari appassionanti che mettono in luce il lavoro dei ricercatori.

GINEVRA, SVIZERRA, June 6, 2023/ EINPresswire.com / -- SciencEscape è una giovane associazione senza scopo di lucro fondata da ricercatori presso l’Università di Ginevra, con l’obiettivo di rendere i risultati scientifici accessibili al grande pubblico e, contemporaneamente, di stimolare l’interesse generale sul tema dei grandi problemi ambientali.L’importanza della comunicazione nelle scienze naturaliNel corso degli scorsi decenni, grazie al continuo progresso scientifico e all’utilizzo di nuove tecnologie, la scienza ha occupato un ruolo progressivamente sempre più di rilievo all’interno della nostra società. Questa evoluzione è associata ad un ostacolo imponente: come poter assicurare un legame tra le scienze e il grande pubblico in termini di informazione, trasparenza e comunicazione? Idealmente, il giornalismo scientifico rappresenta una delle risposte più adatte a questo problema. Sfortunatamente, alcune discipline scientifiche, nello specifico le scienze naturali, ricevono raramente l’attenzione che meriterebbero. Malgrado il loro ruolo centrale nel rispondere alle sfide ambientali del giorno d’oggi, dal cambiamento climatico all’esplorazione di sistemi planetari, il pubblico è raramente a conoscenza dei grandi temi su cui si concentra il lavoro di moltissimi ricercatori nelle scienze naturali.La creazione di SciencEscapeCon questa problematica in mente, nel 2020 un gruppo di dottorandi in geoscienze presso l’ Università di Ginevra creò SciencEscape, un’ associazione senza scopro di lucro con sede in Ginevra, Svizzera. SciencEscape, ufficialmente riconosciuta come associazione di pubblico interesse, è specializzata nella volgarizzazione e comunicazione scientifica. L’obiettivo principale è quello di riunire scienziati e video-maker professionali per produrre video educativi ma allo stesso tempo accattivanti, mettendo in luce temi scientifici di grande impatto nella nostra società.L’associazione offre al grande pubblico una serie di contenuti multimediali (disponibili gratuitamente su diversi social networks e YouTube) e documentari per ripercorrere le avventure dei ricercatori nelle loro spedizioni. Tutti i membri di SciencEscape posseggono profonde conoscenze del “Sistema Terra”, frutto di svariate esperienze nello studio delle conseguenze del cambiamento climatico come le alluvioni, la progressiva desertificazione delle terre emerse e l’impatto del surriscaldamento globale sulle barriere coralline del nostro pianeta. La passione per la produzione di video documentari riesce ad essere sapientemente combinata con le innumerevoli esperienze di ricerca sul campo e i più recenti sviluppi nell’ambito scientifico. La combinazione di questi fattori permette all’associazione SciencEscape di essere in una posizione privilegiata per comprendere e divulgare con efficienza diversi messaggi dalla comunità scientifica al grande pubblico.Progetti correnti e futuriNegli ultimi 3 anni, SciencEscape ha collaborato attivamente con ricercatori di diverse università e musei. Finora l'associazione ha potuto cimentarsi nella realizzazione di diversi progetti su un'ampia gamma di temi, dalla vulcanologia allo studio dei ghiacciai, passando per la paleontologia. La loro ultima produzione ripercorre la storia dell'epoca d'oro della geologia alpina, tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XX secolo. Questo film è parte integrante della mostra "Folds through time", che si terrà fino al 26 luglio 2023 nella sala espositiva dell'Università di Ginevra.Tuttavia, la squadra di SciencEscape ha come obiettivo quello di affrontare argomenti direttamente legati allo studio del clima e dei cambiamenti ambientali. Per questo motivo, a fianco di altri progetti nell’ambito della geologia e dell'esplorazione alla ricerca di energia geotermica, l'associazione sta concentrando le sue energie sulla produzione di una serie di quattro documentari sulla scienza del clima e sull'impatto dei cambiamenti climatici in Svizzera.Questi documentari forniranno una visione approfondita sullo stato delle ricerche attuali, a fianco di testimonianze di cittadini impegnati sul campo nella lotta al cambiamento climatico ed esempi concreti degli effetti del cambiamento climatico in Svizzera. La serie sarà trasmessa gratuitamente e verrà utilizzata come strumento didattico e di comunicazione all’interno di scuole, università, associazioni, ecc.Per la realizzazione questo progetto, l'associazione SciencEscape è stata selezionata dalla piattaforma di equity crowdfunding "Impact" del Servizio Industriale di Ginevra (SIG) per raccogliere i fondi necessari per la produzione del primo episodio di questa ambiziosa serie di documentari. SIG Impact, piattaforma nota per il suo sostegno dietro a progetti con un forte impatto ambientale e sociale, riconosce l'importanza nella sensibilizzazione del grande pubblico su questioni climatiche attraverso documentari informativi e a grande impatto.SciencEscape invita calorosamente gli appassionati di scienza, i ricercatori, i curiosi e appassionati della natura, chi si occupa di cambiamenti climatici, le aziende impegnate nel ridurre il loro impatto ambientale, le associazioni e tutti coloro che condividono la visione di SciencEscape a seguire gli svolgimenti futuri sui canali social e a sostenere l’ambizioso progetto della serie di documentari divulgativi.

