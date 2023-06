SciencEscape - Rendre la science accessible à tous

SciencEscape - Explore & learn Quelques coulisses de tournage. De gauche à droite : Hawaï, avec des volcanologues de l’Université de Genève, Suisse ; Club Alpin Suisse, Genève avec des anciens géologues Suisses ; Émosson, Suisse, avec des paléontologues du Muséum de Genève ; Glacier 30 Quelques extraits de documentaires produits par SciencEscape. De gauche à droite : Sur les traces des Archosaures à Émosson ; Les trésors cachés des montagnes libanaises ; Les plis au travers du temps – regards pionniers

SciencEscape, une initiative visionnaire qui se consacre à la production de documentaires passionnants mettant en lumière le travail des chercheurs.

GENèVE, GENèVE, SUISSE, June 6, 2023/ EINPresswire.com / -- SciencEscape est une jeune association d’utilité publique créée par des scientifiques suisses de l’université de Genève qui s'engage à rendre la science accessible à tous et à susciter l'intérêt du public pour les enjeux scientifiques et environnementaux actuels.L’importance de la communication sur les sciences naturellesAu cours des dernières décennies, grâce aux progrès scientifiques continus et à l'avènement des nouvelles technologies, la science a occupé une place de plus en plus centrale dans notre société. Cette évolution sociétale est associée à un obstacle majeur : comment assurer le lien entre la science et le grand public en matière d'information, de transparence et d'éducation ? Le journalisme scientifique est l'une des réponses les plus adaptées à ces préoccupations. Malheureusement, certaines disciplines scientifiques, notamment les sciences naturelles, sont rarement mises en avant. Malgré leur importance capitale pour répondre aux défis actuels, du changement climatique à l'exploration d'autres systèmes planétaires, le public est rarement conscient de certaines problématiques importantes sur lesquelles travaillent les chercheurs en sciences naturelles.La création de SciencEscapeFace à ce constat, un groupe de docteurs en géosciences de l’université de Genève a créé en 2020 une association à but non lucratif basée en Suisse à Genève, officiellement reconnue d'utilité publique et spécialisée dans la vulgarisation et la communication scientifique. Son objectif principal est la production de vidéos esthétiques et éducatives, par des scientifiques et des vidéastes professionnels, axées principalement sur des sujets de recherche qui ont un impact sur la société. Cette association propose au grand public des contenus multimédias (disponibles gratuitement sur les réseaux sociaux et YouTube), notamment des documentaires relatant les aventures de scientifiques sur le terrain. Tous les membres de l'association ont une vaste expertise dans le "Système Terre" avec une connaissance approfondie des problématiques climatiques liés entre autres aux inondations, à la désertification, aux impacts du réchauffement climatique sur les coraux, etc. Tous passionnés par la réalisation vidéo, ils conjuguent une expérience pratique du terrain acquise lors de campagnes scientifiques exploratoires avec les dernières avancées académiques ; cela les place dans une position unique pour comprendre et diffuser au mieux les messages scientifiques auprès du grand public.Projets en cours et à venirDepuis 3 ans, SciencEscape travaille activement avec des chercheurs de différentes universités et musées. Jusqu’ici, l’association a pu réaliser divers projets portant sur des sujets très variés, allant de la volcanologie jusqu’à l’étude des glaciers, en passant par la paléontologie. Leur dernière production retrace l'histoire de l’âge d'or de la géologie Alpine, entre la fin du 18 ème siècle et le début du 20 ème siècle. Ce film fait partie intégrante de l’exposition « Les Plis au travers du temps » qui se tiendra jusqu’au 26 juillet 2023 à la salle d'exposition de l'Université de Genève. Cependant, l’équipe SciencEscape vise à travailler sur des sujets en lien direct avec l’étude du climat et des changements environnementaux. C’est pourquoi, parallèlement à d’autres projets en lien avec la géologie et la géothermie notamment, l’association se concentre aujourd’hui sur la réalisation d'une série documentaire de quatre épisodes, axée sur la science du climat et l'impact des changements climatiques en Suisse. Ces documentaires fourniront une analyse approfondie des recherches en cours, des témoignages de citoyens engagés qui travaillent sur le terrain pour lutter contre les changements climatiques et des exemples concrets des effets du changement climatique en Suisse. De plus, cette série sera diffusée gratuitement avec pour vocation de servir comme support de communication et d’enseignement dans les écoles, universités, associations, etc.Dans l’optique de faire naître ce projet, l'association SciencEscape a été sélectionnée par la plateforme de financement participatif "Impact" des Services Industriels de Genève (SIG) pour collecter des fonds en vue de la production du premier épisode de cette série documentaire ambitieuse. SIG Impact, plateforme connue pour son soutien aux projets à fort impact environnemental et social, reconnaît l'importance de sensibiliser le public aux enjeux climatiques par le biais de documentaires instructifs et captivants.SciencEscape invite chaleureusement les passionnés de science, les chercheurs, les curieux de la nature, les acteurs du changement climatique, les entreprises engagées, les associations et tous ceux qui partagent sa vision à suivre l’aventure sur les réseaux et à soutenir son projet de série documentaire.

Soutenez notre série documentaire pour parler changements climatiques