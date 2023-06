Flor de Caña et Remy Savage offriront une expérience unique de cocktails durables lors du festival We Love Green

Flor de Caña Sustainable Cocktail

PARIS, FRANCE, June 2, 2023/ EINPresswire.com / -- Flor de Caña, une marque de rhum premium produite de manière durable, s'associe au festival de musique We Love Green ainsi qu'au mixologue primé Remy Savage et à son équipe pour organiser un bar spécial dans l'espace VIP afin d'offrir aux festivaliers des cocktails durables uniques et exquis, tous préparés avec le rhum Flor de Caña 12 ans et des ingrédients artisanaux.Pendant les 3 jours du festival, qui se tiendra du 2 au 4 juin à Paris, Remy et son équipe, dont les bars ont été présentés sur la liste des 50 meilleurs bars du monde, travailleront aux côtés de Flor de Caña, le premier spiritueux au monde à être certifié à la fois neutre en carbone et équitable. Les cocktails disponibles au bar spécial de l'espace VIP sont les suivants :PETIT POIS & OIL● Flor de Caña 12 Ans● Petit pois falernum● Pousse de petit poidsRECOMPOSED MULE● Wattleseed Flor de Caña 12 Ans● Pineau des charentes● Citron vert recomposé● Ginger beerQUIPROCO● Flor de Caña 12 Ans● Kokuto● Wrong trial coffee roastsLe partenariat entre Flor de Caña et Remy Savage et son équipe découle de leur engagement commun envers la durabilité et la préservation de l'environnement, et le festival de musique We Love Green est le cadre idéal pour donner vie à ce partenariat. Cette initiative s'inscrit dans le programme mondial de durabilité de Flor de Caña, intitulé "Ensemble pour un avenir plus vert".À propos du rhum Flor de CañaFlor de Caña est un rhum premium produit de manière durable, certifié neutre en carbone et équitable. Issu d'un domaine familial datant de 1890, il est distillé avec 100 % d'énergie renouvelable et vieilli naturellement au pied d'un volcan actif, sans sucre ni ingrédients artificiels. La marque a été honorée du "Prix de la durabilité des distilleries" et du "Prix éthique" lors des Spirit Business Awards 2021 pour son leadership en matière de pratiques durables. www.flordecana.com