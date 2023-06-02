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全球知名監管專家、前BMS集團副總裁 王慧君博士 出任台灣浩鼎CEO

/EIN News/ -- 她在製藥業成績顯赫；曾率BMS團隊在五大治療領域，開發九種首創新藥在美國成功上市，並推廣至世界各地，嘉惠病患無數。

台灣台北, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 任職美國必治妥施貴寶大藥廠29年5個月期間，從病毒學高級研究員起步，歷經醫療通訊資深作者、全球標籤部門主管、全球法規與安全科學部門美國聯絡副處長、國際法規戰略處長、國際法規部門領導人兼集團董事、中國及香港法規處負責人暨執行董事、集團副總裁暨全球癌症法規科學負責人等十次職務變遷，每次均肩負起更大的責任。

王慧君博士是全球知名藥物法規專家，憑藉其藥物開發經驗、法規戰略思維，及在腫瘤學、病毒學和諸多治療領域的深厚基礎，她在製藥業成績顯赫；總計近30年間，在愛滋病、B、C型肝炎、心血管、器官移植和癌症五個治療領域，共開發了9種首創新藥在美國成功上市，並推廣至歐洲、中國、日本及世界各地，嘉惠病患無數。

近三年半裡，她帶領的BMS團隊完成在全球提交15種新癌症治療方案紀錄，其中包括2個首創新藥和13個新適應症核准。近年來備受矚目的重磅新藥（blockbuster）OPDIVO，即由Heidi經手，除了美國FDA，全球各國包括台灣在內已獲陸續核准藥證；對她來說，這是職涯中的高光時刻。

王慧君強調，讓病患及時受惠於最新醫藥科技的成果，是這項工作最大的意義，也是她數十年奉獻製藥工作最大的動力。

她經常應邀在國際會議或研討會演講，從巴西、中國、日本、韓國到台灣的政府當局，經常向她諮詢、請益。她也關切台灣生技製藥業發展，業餘並出任台灣創新藥物聯盟導師，經常往返台美，指導年輕一代如何結合專業與熱情，為新藥開創未來。此外，最近母校輔仁大學並敦聘她出任捐贈基金會董事。

學歷：

1983 輔仁大學生命科學系畢業

1986 美國印第安納州聖母大學碩士

1990 美國印第安納州聖母大學分子生物學和病毒學博士

1993 美國紐約冷泉港實驗室癌症生物學博士後研究

新聞聯絡：

Sharon Lee 李淑娟

公共事務處處長Director of Public Affairs

台灣浩鼎生技股份有限公司
115台北市南港區忠孝東路七段369號7樓
電話: (02)2786-6589轉213


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