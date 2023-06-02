全球知名监管专家、前BMS集团副总裁 王慧君博士 出任台湾浩鼎CEO

/EIN News/ -- 她在制药业成绩显赫; 曾率BMS团队在五大治疗领域，开发九种首创新药在美国成功上市，并推广至世界各地，嘉惠病患无数。



台湾台北, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 任职美国必治妥施贵宝大药厂29年5个月期间，从病毒学高级研究员起步，历经医疗通讯资深作者、全球标签部门主管、全球法规与安全科学部门美国联络副处长、国际法规战略处长、国际法规部门领导人兼集团董事、中国及香港法规处负责人暨执行董事、集团副总裁暨全球癌症法规科学负责人等十次职务变迁，每次均肩负起更大的责任。

王慧君博士是全球知名药物法规专家，凭借其药物开发经验、法规战略思维，及在肿瘤学、病毒学和诸多治疗领域的深厚基础，她在制药业成绩显赫; 总计近30年间，在艾滋病、B、C型肝炎、心血管、器官移植和癌症五个治疗领域，共开发了9种首创新药在美国成功上市，并推广至欧洲、中国、日本及世界各地，嘉惠病患无数。

近三年半里，她带领的BMS团队完成在全球提交15种新癌症治疗方案纪录，其中包括2个首创新药和13个新适应证核准。 近年来备受瞩目的重磅新药（blockbuster）OPDIVO，即由Heidi经手，除了美国FDA，全球各国包括台湾在内已获陆续核准药证；对她来说，这是职涯中的高光时刻。

王慧君强调，让病患及时受惠于最新医药科技的成果，是这项工作最大的意义，也是她数十年奉献制药工作最大的动力。

她经常应邀在国际会议或研讨会演讲，从巴西、中国、日本、韩国到台湾的政府当局，经常向她咨询、请益。 她也关切台湾生技制药业发展，业余并出任台湾创新药物联盟导师，经常往返台美，指导年轻一代如何结合专业与热情，为新药开创未来。 此外，最近母校辅仁大学并敦聘她出任捐赠基金会董事。

学历：

1983 辅仁大学生命科学系毕业

1986 美国印第安纳州圣母大学硕士

1990美国印第安纳州圣母大学分子生物学和病毒学博士

1993 美国纽约冷泉港实验室癌症生物学博士后研究

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