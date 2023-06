Congressional District 1 Special Election Candidate Declaration Forms Now Available

PROVIDENCE, RI, RHODE ISLAND, June 1 - Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State Elections Division today announced that Declaration of Candidacy forms are now available for candidates in the Congressional District 1 special election.

The candidate declaration period is June 29 and June 30, 2023. Declaration forms must be submitted by 4 p.m. on June 30. Forms should be delivered or mailed to the RI Department of State's Elections Division at 148 W. River Street, Providence, RI 02904. Forms must be printed and physically signed, and cannot be emailed or faxed.

Resources for candidates and voters in the Congressional District 1 special election can be found online here.

To learn more about elections in Rhode Island, register to vote, or check your registration status, visit vote.ri.gov.

###

Ya Están Disponibles los Formularios de Declaración de Candidatura para la Elección Especial del Distrito Congresual 1

PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore y la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI, anunciaron hoy que ya están disponibles los formularios de Declaración de Candidatura para los candidatos de la elección especial del Distrito Congresual 1.

El periodo de declaración para los candidatos es el 29 de junio y el 30 de junio del 2023. Los formularios de declaración deben presentarse antes de las 4:00 p.m. el 30 de junio. Los formularios deben ser entregados o enviados por correo a la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI, ubicada en 148 W. River Street, Providence, RI 02904. Los formularios deben ser imprimidos y firmados físicamente, no pueden enviarse por correo electrónico ni por fax.

Recursos para los candidatos y votantes para la elección especial del Distrito Congresual 1 se pueden encontrar en línea aquí.

Para obtener más información sobre las elecciones en Rhode Island, inscribirse para votar o verificar el estado de su registro de votante, visite vote.ri.gov.

###