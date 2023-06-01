联拓生物将出席即将召开的投资者会议

/EIN News/ -- 上海和新泽西州普林斯顿, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物(纳斯达克:LIAN)，一家致力于为中国和其他亚洲主要市场的患者带来创新药物的生物技术公司，于今日宣布公司管理层成员将出席下列即将召开的投资者会议：



杰富瑞（ Jefferies） 全球医疗健康大会 – 2023年6月7日-9日 炉边谈话 –美国东部时间 6月8日下午 4:30

– 2023年6月7日-9日 高盛全球医疗健康年会 – 2023年6月12日-15日 炉边谈话 – 美国西部时间6月 15 日上午10:00

– 2023年6月12日-15日

联拓生物将对上述活动提供现场音频网络直播，听众可登录公司官网的投资者关系网页（网址为https://investors.lianbio.com/进行收听，现场活动结束后将有重播提供。

关于联拓生物

联拓生物(联拓)是一家跨国生物技术公司,其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com.

投资者联络:

Elizabeth Anderson, 传播与投资者关系副总裁

邮件: elizabeth.anderson@lianbio.com

电话: +1 646 655 8390

媒体联络:

Josh Xu, 传播部总监

邮件: josh.xu@lianbio.com

电话: +86 136 6140 8315

Katherine Smith, Evoke Canale

邮件: katherine.smith@evokegroup.com

电话: +1 619 849 5378