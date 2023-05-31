OLON 進軍 ADC 市場

/EIN News/ -- 意大利米蘭, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OLON Group 是為 CDMO 和普通市場開發和生產有效藥劑成分 (API) 的全球領先企業，該公司於近日宣布開始在其 Rodano 基地（意大利米蘭）建設新設施。此站點將完全用於管理和生產超強效化合物，其用途包括作為抗體偶聯藥物 (ADC) 的效應分子和連接子——這是最有前景的新興癌症療法之一， 結合了小分子細胞毒素的有效殺傷力和單克隆抗體 (mAb) 的高度特異性標靶效能。



Olon Group 研發高級副總裁 Giorgio Bertolini 表示：「實際上，大約 80% 已獲批或正在開發的 ADC 都包含這種類型的效應分子，例如 Dolastatins 或 Maytansnoids；還有其他深具策略意義的細胞毒性效應分子類別，例如 Anthracyclines、Camptothecin 和 Calicheamicin。」

多年來，這家意大利集團在 HPAPI 方面擁有豐富的專業知識，並已投資 2,200 萬歐元建造這個專門生產此類超強效化合物的新設施。 當中的超高防護生產線將用於生產高效有毒產品，因此將達到防護級別 OEB6（目標：「 職業衛生標準」OEL 10 ng/m3）。

就這個新項目而言，預計將會建造一棟設有第二層「外殼」的新建築，包含生產設施、品質控制區域、研發中心以及所有輔助設施。 這個全面的閉環系統將包括該生產流程的所有步驟：合成、分離、乾燥和分析，打造為配置超高防護裝置的廠房。

效應分子研發中心的第一階段建設已經動工，預計將於 2024 年上半年完工。 第一階段完成後，公司將在第二階段設立 QC 和 GMP 生產區，並安裝工業生產設備，建成生產線。

對於總部位於意大利的藥物合同定製研發和生產組織 (CDMO) 而言，該組織在半個多世紀以來一直從事與高效 API (HPAPI)（包括抗癌藥物和細胞毒性藥物）有關的工作，而腫瘤學中轟動一時的大批量模型日漸衰落，基於精準醫學的細分療法正在興起，則為其持續發展創造了新機會。

Olon 是全球 API 市場上為數不多的供應商之一，能夠整合各種防護級別，從最初的 API 開發到商業製造，從幾克到數百公斤均能勝任。

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Olon Group 是為 CDMO 和普通市場開發和生產有效藥劑成分 (API) 的全球領先企業，整合了化學合成和生物加工流程，同時始終遵循符合國際安全、品質和環保要求的最高標準。

我們在 API 行業具備多年成功經驗、深厚的專業開發知識和大量先進技術，是協助客戶將分子藥物成功推向市場的首選合作夥伴。

Olon 在全球擁有 11 個生產基地和 7 個研發中心。 我們有 2,300 名員工，包括 300 名經驗豐富的合資格研發專家，共同組成極具創新性的可靠合作團隊。

在 Olon，我們都擁有專業知識，處事靈活，致力於幫助客戶在定製合成化學品和微生物發酵領域取得成功，同時持續在安全、品質和環保合規方面保持最高水平。

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