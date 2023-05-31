OLON进军ADC市场

/EIN News/ -- 意大利米兰, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为CDMO和普通市场开发和生产活性药物成分（API）的全球领先企业OLON Group宣布，将在其Rodano基地（意大利米兰）投建新设施，完全用于管理和生产超强效化合物，其用途包括作为抗体偶联药物（ADC）的有效载荷和连接子——这是最有前景的新兴癌症疗法之一， 结合了小分子细胞毒素的有效杀伤力和单克隆抗体（mAb）的高度特异性靶向效能。



Olon Group研发高级副总裁Giorgio Bertolini表示：“实际上，大约80%已获批或正在开发的ADC都含有此种有效载荷，例如Dolastatins或Maytansnoids；还有其他颇具策略意义的细胞毒性有效载荷类别，例如Anthracyclines、Camptothecin和Calicheamicin。”

凭借在高效活性药物成分（HPAPI）方面多年的专业知识，这家意大利企业集团已投资2200万欧元来建造专门生产此类超强效化合物的新设施。其中的超高防护生产线将用于生产高效有毒产品，因此防护级别将达到OEB6（目标职业暴露限值10 ng/m3）。

该新项目预计将会建造一栋新建筑，并在其内部构建第二层“外壳”，建筑内将包含生产设施和质量控制及研发区域，以及所有配套设施。生产流程的所有步骤：合成、分离、干燥和分析，均将在这个完整的闭环系统中进行，从而打造超高防护级别的厂房。

有效载荷研发区域的第一阶段建设已经动工，预计将于2024年上半年完工。第一阶段完成后，该公司将在第二阶段设立质量控制和符合GMP标准的生产区，并安装工业生产设备，建成生产线。

对于这家半个多世纪以来一直致力于HPAPI（包括抗癌药物和细胞毒性药物）研究的意大利医药研发生产外包组织（CDMO）而言，肿瘤学中轰动一时的大批量模型的日渐衰落和基于精准医学的细分疗法的兴起，则为其持续发展创造了新机会。

在全球API市场上，Olon是为数不多能够整合各防护级别的供应商之一，从最初的API开发到商业制造，从几克到数百公斤均能胜任。

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Olon Group是为CDMO和普通市场开发和生产活性药物成分（API）的全球领先企业，整合了化学合成和生物加工流程，同时始终遵循符合国际安全、质量和环保要求的最高标准。

我们在API行业具备多年成功经验、深厚的专业开发知识和大量先进技术，是协助客户将分子药物成功推向市场的首选合作伙伴。

Olon在全球拥有11个生产基地和7个研发中心。我们有2300名员工，包括300名经验丰富、具备专业资格的研发专家，共同组成极具创新性的可靠合作团队。

Olon整个组织所拥有专业知识和充分的灵活性，均有利于客户在定制合成化学品和微生物发酵领域取得成功，同时持续在安全、质量和环保合规性方面保持最高水平。

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