柏林日报：在柏林对埃隆·马斯克和推特提出刑事指控，指控其可能存在欺诈行为，损害了用户利益

/EIN News/ -- 柏林, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BERLINER TAGESZEITUNG今天报道，已经向柏林检察官办公室提交了对Elon Musk的刑事指控，文件编号：253 UJs 1012/23，指控Musk向Twitter用户的信用卡收费，但在没有给出任何理由的情况下暂停已验证的Twitter账户。



来源：https://www.BerlinerTageszeitung.de/wirtschaft/269895-criminal-complaint-in-berlin-germany-against-elon-musk-and-twitter-for-possible-fraud-to-the-detriment-of-twitter-users.html

"封杀用户账户是推特公司的日常工作，但他们随后不断向用户的信用卡收费，使事情变得火爆，目前正占据着柏林检察官办公室（德意志联邦共和国）。在任何情况下，都会出现这样的问题：像推特这样的媒体到底可以被赋予多大的权力，以及监管部门何时应该介入以保护推特用户"。

顺便说一句，这不是埃隆-马斯克第一次被调查，因为特斯拉CEO埃隆-马斯克目前也是投资者诉讼的对象。该诉讼是关于马斯克在2018年8月的推文，过早地宣布他想让电动汽车公司退出股市，并为此获得了资金。后来发现并没有来自投资者的坚定承诺。

"埃隆-马斯克撒谎了，"原告的一名律师说。美国法官Edward Chen（美国加州北区地方法院法官）已经在2022年认定，马斯克在推文中的陈述并不真实。

"我们将继续密切关注此案，并在有新信息时报告进一步的进展。对埃隆-马斯克和推特的刑事指控将如何发展以及可能产生的后果，还有待观察。"

从事实的角度来看，应该注意的是，根据《欧盟基本权利宪章》第48条，无罪推定适用于被告和被指控者，这也必须适用于对埃隆-马斯克 "涉嫌欺诈损害推特用户 "的刑事指控案件。

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