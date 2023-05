Aduro Clean Technologies participe à des tables rondes lors de conférences de premier plan de l'industrie

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne utilisant le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, s'apprête à participer à trois conférences de l'industrie en juin 2023. La Société présentera le potentiel de sa plateforme Hydrochemolytic™ Technology (« HCT ») lors de ces événements et interagira avec des parties prenantes clés.



CIAC Ontario Responsible Care Workshop

31 mai 2023

Marriot Eaton Centre, Toronto, Ontario

Abe Dyck, directeur du développement d'entreprise chez Aduro, rejoindra une table ronde sur la « décarbonisation du secteur de la chimie et des plastiques ». Il partagera des informations clés sur le rôle de la plateforme HCT d'Aduro dans la décarbonisation du secteur de la chimie et des plastiques. M. Dyck sera rejoint par les leaders du secteurs Rocky Vermani de Nova Chemicals et Dan Taylor du Sarnia Lambton Economic Partnership, et cette table ronde sera modérée par Bob Masterson de l'Association canadienne de l’industrie de la chimie.

Plastics Recycling LATAM 2023

7 et 8 juin 2023

Hilton Reforma Hotel, Mexico, Mexique

Abe Dyck et Humberto Parra, directeur national pour le Mexique chez Aduro, interviendront lors de l'événement Plastic Recycling LATAM. M. Dyck participera à une table ronde intitulée « A panorama of chemical recycling as an innovative and sustainable solution » (Un panorama du recyclage chimique en tant que solution innovante et durable), modérée par Laura Michua d'Arpema. Lors de cette discussion, les leaders du secteur Alejandro Astorga Gurza d'Eastman et Fernando Perez Vas de BASF feront des présentations révélatrices à propos de leurs stratégies et de leurs technologies.

Abe Dyck présentera la technologie unique et innovante Hydrochemolytic™ d'Aduro, une solution révolutionnaire qui transforme efficacement les matières de faible valeur en produits de qualité. Il mettra en relief l'immense potentiel du recyclage chimique avancé pour instaurer une économie circulaire. M. Dyck abordera les complexités de la plateforme technologique, présentant ses capacités de transformation des déchets plastiques et de contribution à un avenir plus durable.

Lors de cette conférence, visitez le stand 56 pour en apprendre davantage sur la Société et sa technologie Hydrochemolytic™, et pour découvrir comment Aduro stimule le progrès du recyclage chimique. Interagissez avec l'équipe, explorez des démonstrations et ayez un aperçu plus approfondi de l'engagement d'Aduro en matière de création d'une économie durable et circulaire.

M. Parra et M. Dyck participeront également à des discussions stratégiques avec des représentants gouvernementaux et industriels clés.

Conférence Petrochem Canada 2023

20 et 21 juin 2023

Progressive Auto Sales Arena, Sarnia, Ontario

À l'occasion de la conférence Petrochem Canada, un rassemblement annuel de professionnels des industries pétrochimique, biochimique et chimique, Abe Dyck fera une présentation sur la plateforme Hydrochemolytic Technology d'Aduro. Cette plateforme chimique polyvalente transforme des matières de faible valeur en matières premières ou produits de plus forte valeur, avec des applications dans l'enrichissement du pétrole lourd et le recyclage chimique des plastiques.

Outre cette présentation, Aduro exposera au stand 821. Rendez-lui visite à son stand pour explorer de près la technologie Hydrochemolytic™ d'Aduro et découvrir comment elle est en train de révolutionner l'industrie. Interagissez avec l'équipe, ayez un aperçu des capacités de la plateforme HCT et découvrez comment Aduro ouvre la voie de la transformation durable du secteur pétrochimique.

La conférence Petrochem Canada offre une opportunité aux professionnels de l'industrie d'en apprendre davantage sur les progrès dans ce domaine et d'explorer des solutions innovantes. La présence d'Aduro lors de cette conférence démontre son engagement à stimuler l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement et à contribuer à un avenir plus durable.

« L'engagement d'Aduro à exploiter le pouvoir de la chimie pour un avenir plus durable se reflète dans notre technologie Hydrochemolytic™. Ces conférences de l'industrie sont une opportunité pour nous de présenter notre travail, d'interagir avec des leaders de l'industrie et d'établir des partenariats qui accéléreront la commercialisation et l'adoption de nouvelles technologies innovantes », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro Clean Technologies.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Arrowhead

Thomas Renaud, directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619-6889

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.