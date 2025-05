Grenzenlose Unterhaltung: AI-Media und Lightning International schließen sich zusammen, um FAST-Kanäle für alle zugänglich zu machen

SYDNEY und HONGKONG, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media Technologies Limited („AI-Media“), ein weltweit führender Anbieter von Live-Untertitelungs- und Übersetzungslösungen, ist eine bahnbrechende Partnerschaft mit Lightning International („Lightning“), dem führenden Anbieter von werbefinanzierten, frei empfangbaren Fernsehkanälen (Free Ad-Supported-Television, FAST), eingegangen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Barrieren abzubauen, Unterhaltung in alle Winkel der Welt zu bringen und die Umsatzmöglichkeiten für FAST-Plattformen und Inhaltseigentümer zu verbessern, indem die Art und Weise, wie Premium-Inhalte in verschiedenen Märkten verbreitet und monetarisiert werden, transformiert wird.

Lösungen für Herausforderungen bei Barrierefreiheit und Lokalisierung

Stellen Sie sich vor, Zuschauer in Deutschland – oder irgendwo auf der Welt – könnten in Echtzeit und ohne Sprachbarrieren auf die neuesten Nachrichten zugreifen. Diese Partnerschaft befasst sich mit den wichtigsten Herausforderungen für FAST-Plattformen: Bereitstellung hochwertiger, lokalisierter Inhalte für ein globales Publikum und Verbesserung der Zugänglichkeit für alle Zuschauer – von spannenden Actionfilmen über die neuesten Chart-Hits bis hin zu bezaubernden Haustieren. Mithilfe der Lösungen LEXI und LEXI Translate von AI-Media werden Inhalte in Echtzeit lokalisiert und live übersetzte Untertitel direkt in den Feed eingeblendet, sodass sie in über 50 Sprachen verfügbar sind.

Beispielsweise kann ein Kanal, der zuvor auf englischsprachige Märkte beschränkt war, nun Fans weltweit erreichen, indem er live übersetzte Untertitel in Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und weiteren Sprachen anbietet. Dies eröffnet neue Vertriebskanäle, erweitert die Zuschauerreichweite und ermöglicht die Monetarisierung von Inhalten in bisher unzugänglichen Märkten.

Tony Abrahams, CEO von AI-Media, sagt „Diese Partnerschaft mit Lightning International ist ein Meilenstein für die FAST-Branche. Indem wir Premium-Inhalte in Echtzeit zugänglich und lokalisiert bereitstellen, helfen wir Plattformen dabei, ihr Publikum zu vergrößern und ihren Umsatz zu steigern, während wir gleichzeitig globale Inhalte wirklich inklusiv machen.“

Transformative Vorteile für FAST-Plattformen und Inhaltseigentümer

Höheres Engagement und mehr Zuschauer : Untertitel steigern das Engagement, sorgen für wiederholte Aufrufe und längere Betrachtungsdauer – ein entscheidender Faktor für mehr Werbemöglichkeiten auf FAST-Plattformen.

: Untertitel steigern das Engagement, sorgen für wiederholte Aufrufe und längere Betrachtungsdauer – ein entscheidender Faktor für mehr Werbemöglichkeiten auf FAST-Plattformen. Mehr Barrierefreiheit : Die Lösungen von AI-Media kommen nicht nur gehörlosen und schwerhörigen Menschen zugute, sondern erfüllen auch die wachsende Nachfrage nach Untertiteln bei Millennials und der Generation Z, von denen 87 % Untertitel für das Ansehen von Videoinhalten als hilfreich empfinden.

: Die Lösungen von AI-Media kommen nicht nur gehörlosen und schwerhörigen Menschen zugute, sondern erfüllen auch die wachsende Nachfrage nach Untertiteln bei Millennials und der Generation Z, von denen 87 % Untertitel für das Ansehen von Videoinhalten als hilfreich empfinden. Neue Einnahmequellen : Durch den Abbau von Sprachbarrieren ermöglicht diese Partnerschaft den Inhaltseigentümern, neue Märkte zu erschließen, wodurch höhere Zuschauerzahlen und Werbeeinnahmen erzielt werden können.

: Durch den Abbau von Sprachbarrieren ermöglicht diese Partnerschaft den Inhaltseigentümern, neue Märkte zu erschließen, wodurch höhere Zuschauerzahlen und Werbeeinnahmen erzielt werden können. Kostengünstige Lokalisierung: Herkömmliche Live-Übersetzungsmethoden sind teuer und ressourcenintensiv. Die KI-gestützten Lösungen von AI-Media bieten skalierbare Lokalisierung in Echtzeit zu einem Bruchteil der Kosten, mit geringerer Latenz und höherer Zuverlässigkeit.

Funktionsweise

Die Lösungen Alta und LEXI Translate von AI-Media bieten Transkription und Übersetzung in Echtzeit. Die Untertitel werden nahtlos in den linearen Kanal-Feed integriert, der dann über die Inhaltsbereitstellungsdienste von Lightning International mit Sitz in Hongkong an die FAST-Plattformen geliefert wird. Dieser Ansatz gewährleistet einen optimierten Arbeitsablauf, der kosteneffizient, skalierbar und zuverlässig ist.

James Ross, CEO von Lightning International, kommentiert „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AI-Media. Mit dieser Partnerschaft setzen wir einen neuen Standard für die Lokalisierung in der FAST-Branche. Damit erschließen wir neue Märkte und ermöglichen es jedem Zuschauer, unsere vielfältigen Inhalte ohne Sprachbarrieren zu genießen.“

Die Zukunft der FAST TV-Lokalisierung ist mit der Einführung von LEXI Voice auf der NAB so vielversprechend wie nie zuvor. Dieser Durchbruch im Bereich der KI-Synchronisation ermöglicht es Rundfunkveranstaltern und Rechteinhabern, Audiospuren in alternativen Sprachen in Echtzeit bereitzustellen. Dadurch wird die Barrierefreiheit für Sehbehinderte verbessert und einem globalen Publikum ein noch intensiveres Erlebnis in der jeweiligen Landessprache geboten.

Über AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Live-Sprachübersetzung, Untertitelung und Sprachbarrierefreiheit. Die neueste Innovation von AI-Media, LEXI Voice, verändert die Art und Weise, wie ein globales Publikum mit Live-Inhalten interagiert. Sie bietet mehrsprachige Sprachübersetzungen in Echtzeit, die auf der branchenführenden Genauigkeit der LEXI-Untertitel basieren. LEXI Voice wurde für Rundfunkveranstalter, Unternehmen und Event-Produzenten entwickelt und eröffnet neue Einnahmequellen und Zielgruppen, indem Live-Inhalte sofort in mehreren Sprachen verfügbar gemacht werden. Das End-to-End-Ökosystem von AI-Media, dem mehr als 25 Länder vertrauen, umfasst iCap, Alta, Encoder Pro und das LEXI Toolkit und bietet unübertroffene Automatisierung, Präzision und Skalierbarkeit. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Ablösung traditioneller menschlicher Arbeitsabläufe ermöglicht AI-Media weltweit führenden Unternehmen, barrierefreie und integrative Erlebnisse in großem Maßstab zu bieten.

Über Lightning International

Lightning International ist ein Anbieter von Content-Lösungen mit Schwerpunkt auf der Erstellung und Verbreitung von TV-Kanälen, Programmen und Formaten. Lightning hat seinen Sitz seit 2011 in Hongkong und Großbritannien und hat seine Kompetenzen durch den Beitritt zur AsiaSat-Familie im Jahr 2023 weiter ausgebaut. Das Unternehmen vertreibt ein Paket mit mehr als 15 FAST-Kanälen, die bereits auf zahlreichen Plattformen weltweit ausgestrahlt werden. Diese Kanäle werden vollständig von Lightning nach Rundfunkstandards kuratiert und sind in Asien sowie weltweit verfügbar. Dazu gehören Sender wie Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter und unsere neuesten Ergänzungen 24/7 SAMURAI-SHINOBI und hi Life! Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen einen umfassenden Katalog an Programmen, sowohl als fertige Sendungen als auch als Formate. http://www.lightninginternational.net

Medienkontakt:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv

