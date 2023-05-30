دبي ترحب بأول برج بيتكوين في العالم

Salvatore Leggiero Mr. Daniel - CEO of Metaverse Investments LLC Ilario Braida - Mr. Ilario Braida, COO and right-hand of Mr. Salvatore

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 30, 2023/EINPresswire.com/ -- دبي ، 27 مايو 2023- استعد لأعجوبة معمارية غير عادية في دبي ، برج بيتكوين! يحتفي هذا المشروع الرائد بأهمية بيتكوين وبروزها وقيمها من خلال إنشاء سلسلة فنادق تحتضن أحدث التقنيات مثل بلوكتشين والذكاء الاصطناعي مع إعطاء الأولوية لاستدامة المواد.

وشارك سالفاتوري ليجيرو ، المطور وصاحب الرؤية وراء هذا المشروع الرائد ، وقال: نحن بانتظار موافقة جميع الجهات ذات الصلة ، لنعمل على تقديم هذا المبنى الرائع إلى الحياة في دبي. وستتخذ سلسلة الفنادق المبتكرة هذه نهجا فريدا: على سبيل المثال ، سيتم اعتبار سعر إيجار الجناح بمثابة عمادا للعملات المشفرة، مما ينتج عنه عائد سنوي بنسبة مئوية يمكن للضيوف استردادها. وأضاف سالفاتوري بحماس ، 'سيكون أول فندق لا يعيد الأموال التي دفعتها فحسب ، بل ويضيف ربحا عليها أيضا.

وقال السيد دانيال ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتافيرس للاستثمارات ذ.م. م ، المستثمر في هذه المبادرة ، إن هذا النهج المبتكر للضيافة يعكس الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة في مجتمع اليوم ويوفر فرصة ممتازة للناس لتجربة ومعرفة المزيد عنها.'

ويذكر السيد إيلاريو برايدا ، مدير العمليات واليد اليمنى للسيد سالفاتور أن برج بيتكوين سيوفر أول فرصة عقارية من نوعها بالإضافة إلى نظام ثوري لخلق حياة مستدامة مع فرص الربح. لقد احتضن تماما غرض السيد سالفاتور المتمثل في ترك بصمة إيجابية في هذا العالم.

وتم الإعلان عن المشروع رسميا في 24 مايو 2023 ، في صالة مطعم بيلا الحصرية في دبي. عرض الحدث التفاصيل الأولية لهذا المسعى المذهل للضيوف المختارين والأفراد الرئيسيين والمهتمين.

تابع سالفاتوري ليجيرو:' على غرار خيال ليوناردو دافنشي البصري للآلات المستقبلية ، يبدأ كل مشروع عظيم كفكرة ، ويتطور في العقل ، ويتشكل على الورق. ثم وجه دعوة للفنانين والمهندسين المعماريين والمبدعين وعلماء المستقبل وعشاق التشفير-لتقديم أعمالهم التي تصور برج البيتكوين في الكون الافتراضي حيث توجد إمكانيات لا حدود لها. وستشكل هذه الأعمال مجموعة حصرية من التوكنات غير القابلة للاستبدال مخصصة لتصميم برج البيتكوين ومساحاته الداخلية. ويتم تقديم الطلبات من خلال البريد الإلكتروني info@bitcointowers.io.

ستمنح هذه التوكنات غير القابلة للاستبدال الفريدة مرافق وامتيازات حصرية داخل البرج المادي ، بما في ذلك فرص تقاسم الأرباح.

وسيتم إنشاء أول ان اف تي يتم سكه من قبل المهندس المعماري الشهير سيمون ميشيلي ، المعروف بأعماله المميزة التي تمتد على مدى 33 عاما. وأعرب سيمون ميشيلي عن نهجه المبتكر ، قائلا: لقد استخدمت منطقا ومفهوما متميزا تماما عن البناء التقليدي ، وخلق بيئات افتراضية تتيح تجارب غير مسبوقة.'

وأضاف سالفاتوري ، ' ستلهمني هذه الدراسة والبحث لتحديد البرج المادي ، الذي يهدف إلى أن يكون مشروعا مفتوحا. سيكون مزيجا من الأفكار والخبرات والمفاهيم والقيم ، والتي سيأخذها فريقي بعين الاعتبار عند إنشاء أول مشروع عقاري لامركزي.

سيكون برج البيتكوين الحقيقي عبارة عن هيكل رائع مكون من 40 طابقا على شكل بيتكوين ؛ تحفة معمارية من المقرر أن تزين مدينة المستقبل. سيقف هذا المبنى بمثابة تكريم دائم لبيتكوين ، يجسد القيم التي منحها لنا ساتوشي ناكاموتو.

وأضاف: ما أقترحه هو تطور عقاري ، وسد الفجوة بين العقارات الرقمية والمادية. وخلص سالفاتوري إلى أن برج البيتكوين سيكون بمثابة نقطة انطلاق لجميع أولئك الذين يرغبون في المشاركة في هذه الثورة.

يذكر أن سالفاتوري ليجيرو ، هو رجل أعمال إيطالي مبدع ومبتكر. مهمته هي بناء جسر بين العقارات وأدوات الويب 3.0. مع 20 عاما من الخبرة كمؤسس ناشئ و 20 عاما آخرا كمطور عقاري ومستثمر في إيطاليا ولندن ودبي ، يعد سالفاتور محترفا متمرسا في هذه الصناعة.

حول ميتافيرس للاستثمارات ذ.م. م

هي شركة جديدة أسسها الخبير دانيال ، الذي شارك بنشاط في العملات المشفرة منذ إنشائها. يهدف دانيال ، الذي انتقل مؤخرا إلى دبي ، إلى تمويل المشاريع والمبادرات الكبرى التي تعزز فهم واعتماد بلوكتشين والتقنيات الناشئة الأخرى.

حول سيمون ميشيلي

أسس استوديوه المعماري في عام 1990 ، وله مكاتب في ميلانو وفلورنسا وبونتالد إرما ودبي والرباط. تشتهر إبداعاته المستدامة والواعية بيئيا بهويتها القوية وتفردها.