備受信任的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Futu Holdings Limited 投資者就 FUTU 證券集體訴訟調查進行查詢

/EIN News/ -- 紐約, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Futu Holdings Limited (NASDAQ: FUTU) 的股東對潛在證券索賠進行調查。該調查的起因是對 Futu 可能向投資大眾發布了重大誤導性商業資訊的指控。



影響：如果您購買了 Futu 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入該預期發起的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16261 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 5 月 16 日，Futu 發布新聞稿，宣布決定於 2023 年 5 月 19 日起在中國大陸應用商店下架「Futubull」應用程式。為響應中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）對跨境證券業務的整改要求，Futu 將在中國大陸應用商店下架 Futubull 應用程式，以充分實現符合該等監管原則的合規經營。

該新聞發布後，Futu 股票價格於 2023 年 5 月 16 日日內交易下跌超過 4%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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