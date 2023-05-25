USA Today 將 Mohawk Industries 列為美國氣候領袖之一

唯一因減排獲得著名榮譽的地板製造商

/EIN News/ -- 佐治亞州卡爾霍恩縣, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的地板製造商 Mohawk Industries (NYSE: MHK) 在 USA Today 評選的美國氣候領袖中贏得了一席之地。在這些公認為減少碳足跡作出最大貢獻的企業中，Mohawk 是唯一一家地板製造商。



Mohawk 可持續性發展部的副總裁 Malisa Maynard 表示，「被評為美國氣候領袖之一是莫大的榮譽，這體現了我們全球營運範圍內成千上萬名員工及夥伴所取得的卓越成就。我們將繼續探尋降低溫室氣體排放量的創新方法，同時創造可持續的產品，改善約 170 個國家的家居和公共空間。」

Mohawk 被公認為全球可持續發展的領導者，提供最全面的面向住宅和商業空間的環境敏感型產品。Mohawk 產品組合涵蓋了該行業所有產品類別中最知名的品牌，包括地毯和地墊（Mohawk、Mohawk Group、Karastan、Mohawk Home、Godfrey Hirst）、陶質磚和台面（Daltile、American Olean、Marazzi）以及高級層壓板、豪華乙烯基瓷磚、卷裝塑膠地板和木質地板（Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step）。Mohawk Group 的所有商業地板產品均屬於碳中和性質，抵消比例為百分之五。

USA Today 是美國最大的全國性報紙，平均每日讀者人數為 260 萬，網站的每月獨立訪問量達 1.33 億。該報與世界領先的統計數據門戶和行業排名供應商 Statista, Inc. 合作推出氣候領袖排名。

美國氣候領袖的判定基於對位於美國的成千上萬家收入超過 5000 萬美元之上市和私有公司的評估。在 2019 年至 2021 年期間，實現了排放量同比降幅（複合年減排率）最高的公司被列入刊登於 USA Today 5 月 24 日印刷和數字版的名單中。

「2023 年度美國氣候領袖」的完整名單可透過以下網址查看：氣候變化需要減少碳排放。哪間公司在這方面做得最好？(usatoday.com)。Mohawk 的完整可持續性報告可透過 mohawksustainability.com 查看。該公司於每年九月更新與參與紐約氣候週活動相關的報告。

關於 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球領先的地板產品製造商，專注於優化全球住宅和商業空間。Mohawk 採用垂直一體化的製造和分銷流程，在地毯、地墊、陶瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板，以及刨花板、三聚氰胺板、高壓層壓裝飾板和隔熱產品的生產方面具有競爭優勢。由於其行業領先的創新能力，Mohawk 的產品和技術使其品牌在市場上脫穎而出，能夠滿足所有翻新和新建的要求。Mohawk 的品牌獲行業廣泛認可，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。過去十年間，Mohawk 從美國地毯製造商轉型為世界最大的地板公司，業務遍及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄羅斯和美國。