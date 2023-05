ODA recruiting for 10 commodity commissioner openings; apply by May 30

The Oregon Department of Agriculture (ODA) seeks applicants for ten unfilled commissioner seats on 9 of the state’s agricultural and commercial fisheries commodity commissions. The deadline to apply is May 30. For instructions on how to apply or to learn more about commissions, please visit oda.direct/commissions.

Acting ODA Director Lauren Henderson appoints commissioners. Once selected, commissioners serve as public officials; most serve three-year terms. Their duties include making decisions about funding for promotion, education, and research projects. Acting Director Henderson seeks applicants representing the diversity among Oregon’s farmers, ranchers, processors, and commercial fisheries. For public members, users of the commodity who have an interest and time to serve are often the best fit.

A public member must be a U.S. citizen, an Oregon resident, and have an active interest in improving economic conditions for the commodity. Public members cannot be directly associated with producing or handling the specific commodity they seek to serve.

Applicants for producer or handler positions must also be U.S. citizens, Oregon residents, and have paid or collected the assessment for that particular commodity for the previous three years or longer in some cases. A producer is defined as a grower or harvester. A handler is the first to buy the commodity from the producer and is often a processor, distributor, or marketer.

The following commodity commissions have openings:

Albacore Commission –1 handler;

Dairy Products Commission – 1 producer from Willamette/Southern Oregon (Clackamas, Columbia, Multnomah, Washington, Lane, Linn, Benton, Marion, Polk, Yamhill, Douglas, Josephine, Jackson, Klamath, Coos, and Curry counties);

Processed Vegetable Commission – 2 producers;

Sheep Commission – 1 public member;

Strawberry Commission – 1 handler;

Sweet Cherry Commission – 1 producer from Western Oregon;

Tall Fescue Commission – 1 handler;

Advisory Committee – 1 member.

For more information about Oregon’s Commodity Commissions or the application process

please contact Jess Paulson, ODA Market Access and Certification Programs Director

jess.paulson@oda.oregon.gov or 503-507-9313.

El ODA contrata a 10 comisionados de productos básicos; las candidaturas deben presentarse antes del 30 de mayo

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA por sus siglas en inglés) busca candidatos para diez puestos de comisionado no cubiertos en nueve de las comisiones de productos básicos agrícolas y de pesca comercial del estado. La fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de mayo. Para obtener instrucciones sobre cómo presentar una solicitud o más información sobre las comisiones, visite oda.direct/commissions.

Lauren Henderson, directora en funciones del ODA, nombra a los comisionados. Una vez elegidos, los comisionados actúan como funcionarios públicos y la mayoría cumple mandatos de tres años. Sus funciones incluyen la toma de decisiones sobre la financiación de proyectos de promoción, educación e investigación. La directora en funciones Henderson busca candidatos que representen la diversidad entre los agricultores, ganaderos, procesadores y pesquerías comerciales de Oregon. En el caso de los miembros públicos, los usuarios de los productos básicos que tengan interés y tiempo para prestar sus servicios suelen ser los más adecuados.

Un miembro público debe ser ciudadano estadounidense, residente en Oregon y tener un interés activo en mejorar las condiciones económicas del producto básico. Los miembros públicos no pueden estar directamente asociados con la producción o manipulación del producto básico específico al que pretenden servir.

Los solicitantes de puestos de productor o manipulador también deben ser ciudadanos estadounidenses, residentes en Oregon y haber pagado o cobrado la cuota correspondiente a ese producto concreto durante los tres años anteriores o más en algunos casos. Un productor se define como un cultivador o recolector. Un manipulador es el primero en comprar la mercancía al productor y suele ser un procesador, distribuidor o comercializador.

Las siguientes comisiones de productos básicos tienen vacantes:

Comisión del Atún Blanco –1 manipulador;

Comisión de Productos Lácteos – 1 productor de Willamette/Sur de Oregon (Condados de Clackamas, Columbia, Multnomah, Washington, Lane, Linn, Benton, Marion, Polk, Yamhill, Douglas, Josephine, Jackson, Klamath, Coos, y Curry);

Comisión de Vegetales Procesados – 2 productores;

Comisión de Ovinos – 1 miembro público;

Comisión de Fresas – 1 manipulador;

Comisión de Cerezas – 1 productor de Oregon occidental;

Comisión de la Festuca Alta – 1 manipulador;

Comisión de Pesca de Arrastre – 1 manipulador;

Comité Consultivo – 1 miembro.

Para más información sobre las Comisiones de Productos Básicos de Oregon o el proceso de solicitud póngase en contacto con Jess Paulson, Directora de programas de Acceso al Mercado y Certificación del ODA al correo jess.paulson@oda.oregon.gov o llamando al 503-507-9313.